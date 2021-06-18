疫情下的屏東勝利星村 銷魂美食甜點打包回家

疫情帶動宅經濟，屏東市勝利星村創意生活園區業者為在防疫非常時期突圍，紛紛推出餐飲外帶及線上購服務，從整套將軍宴、蔬果汁防疫箱、甜點控最愛的芒果寶盒等美食餐點，到隨身酒精罐真皮套等實用生活小物，讓民眾在家防疫也能滿足味蕾，縣府文化處祭出減租等紓困方案外，也呼籲民眾用消費行動支持店家度過疫情難關。

創意生活園區業者陳世陽說，防疫警戒升至三級，這段期間店內訂單幾乎掛零，網路賣場也受影響， 6月本來是旺季，今年也因疫情取消畢業典禮，跟以往相較畢業禮物訂單跌掉5成，業者咬牙苦撐也不忘開發新商品，因應防疫開發的酒精真皮套等實用生活小物，最近陸續接獲顧客下單，盼能儘快度過這波嚴峻的疫情。

縣府文化處說， 勝利星村店家受疫情衝擊，縣府減收租金及權利金各50%，協助店家紓困；因客源驟減，目前部份店家在疫情期間轉型求生存，透過外帶及線上購方式，也希望大家行動相挺，一起努力抗疫。外帶及線上購資訊可上勝利星村臉書和文化處官網「藝情不思疫」線上專區查詢。

勝利星村創意生活園區餐飲店匯集各地美食，推出外帶或與外送平台合作宅配服務的，有中式料理包括川菜美食為主的＜想家的家＞招牌料理便當，辣到爆汗的辣子雞、老眷村豆腐，讓老饕在家也能享用想念的眷村味；＜阿漢私廚＞推出六菜一湯的防疫將軍宴，全採用屏東在地食材，主廚的私房菜打包回家；異國料理的＜高蘆法式餐廳＞，每天有不同限定套餐供選擇；部分店家也推出人氣蛋糕甜點。