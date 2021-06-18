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美濃區農會與農友合作推出蔬果箱 推廣在地新鮮農特產
宅經濟當道，高雄市美濃區農會配合民眾在家煮的需求，每周推出2款各限量100箱在地新鮮現採蔬果箱，吸引全台民眾購買，商品一上架不到2天就售完，美濃區農會表示，每周都將開放1次預購，歡迎喜歡美濃蔬果的民眾踴躍購買。
美濃區農會總幹事鍾清輝表示，過去美濃蔬果箱只有搭配廚藝教室及與網紅合作才會少量出貨，這次剛好遇上疫情，民眾消費習慣改變，開始進行網路販售，希望推廣美濃在地最新鮮的蔬果，農會與長期合作的農友配合，根據蔬果收成狀況推出699元的「小賀新米蔬果箱」、899元的「大迎新米蔬果豆箱」。
其中因應民眾在家煮需求，2款蔬果箱內包含有淡淡芋頭香氣的高雄147新米、在地水果如木瓜及百香果等、在地蔬菜如野蓮及蘋果絲瓜等，899元款還有一包美濃契作友善紅豆，2款皆隨機附贈小禮物，消費者拿到貨皆表示超彭湃，是疫情期間無法外出採買的即時雨。
鍾清輝說，最近因物流大塞車，加上降雨可能影響蔬菜收成，蔬果箱內產品將根據農友收成情況而有所不同，出貨前也會通知消費者，當一接到訂單、宅配確定能寄貨，當天由農友採摘、包裝，下午宅配送出，消費者最快隔天上午就能拿到，比生鮮超市賣的蔬果還新鮮，歡迎有興趣民眾至美濃區農會官網查詢。
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