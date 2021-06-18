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疫苗施打斤斤計較 潘孟安：一滴都不浪費

中央社 / 屏東縣18日電

屏東縣今天展開第二階段的疫苗施打，預計80歲至84歲的長者施打人數是2.2萬人，縣長潘孟安表示，為了讓疫苗發揮最大效益，屏東以「一滴都不能浪費！」為最高原則。

屏東縣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗施打，15日至17日為第一階段，縣府表示，含85歲以上長者、第一到三類、安養及長照機構、洗腎患者等，共1萬9660人完成施打，施打率67%；85歲以上長者1萬3493人，施打率56%。

今天進入第二階段80至84歲長者施打，預計施打人數2萬2000餘人，同樣3天內完成。潘孟安表示，縣府每天都會掌握疫苗使用數量，預計施打的長輩沒到場施打的劑量就延到下一個階段對象使用，隨時滾動式調整。

潘孟安說，屏東縣先後獲撥2.9萬劑和1.64萬劑AZ疫苗，為了讓疫苗發揮最大效益提早布局，除了人力、場地設施規劃外，從施打對象名單意願調查列冊到每瓶劑量可打多少人，都仔細盤算，以「一滴都不能浪費」做為最高原則，「疫苗得來不易，真的要用心計較」。

縣府表示，接下來80歲以下人數更多，縣府改以每一歲年齡層估算人數，79歲、78歲、77歲一直到75歲的長者名冊、人數都已精準掌握，如果第二階段施打順利，可望接續開放80歲以下的長者施打，將視疫苗撥配狀況通知施打。

縣府指出，85歲以上、在前3天因個人因素無法在指定時間完成施打者，仍可以到居住地的注射站或速打站，出示身分證及健保卡後接受施打。

AZ疫苗 屏東縣 潘孟安

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