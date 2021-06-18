屏東縣80至84歲疫苗開打 棄打長者「我不想冒這個險」

屏東縣今天連續11天無新增確診病例，同時啟動第二階段疫苗接種作業，以80至84歲長者居多，預計3天為1萬9572位長者施打；各地陸續傳出長者打完AZ疫苗後死亡案例，有村里長和里幹事說，雖無法證實死因與疫苗正相關，中央也強調「接種疫苗利大於弊」，但人心惶惶影響打氣，勸說打疫苗會有保護力，有的鄉下老人家回說不想冒這個險，這波人數可能會比上一波少。

屏東縣85歲以上有1萬5664人，預估3天施打人數為15日4819人、16日2800人、17日3000人共1萬619人，昨天施打告一段落後，實際施打人數15日3336人、16日3130人、17日2185人，合計8651人，施打率56%；速打站同時供醫事人員、防疫工作人員及長照、照護機構住民等施打，3天來施打總人數1萬9423人，施打率67%。

屏東縣第二階段列冊接種的80至84歲長者比第一階段更多，預計有1萬9572人，平均一天約打6524人；因應第二階段接種人數增多，縣府將5個鄉鎮將改至中型速打站施打，分別為里港鄉改至里港國小、佳冬鄉改至佳冬國中、枋寮鄉改至枋寮高中、恆春鎮改至恆春國中、車城鄉改至車城福安宮香客大樓。

恆春鎮水泉里長詹榮棋說，新聞播報打完疫苗後長者死了20多人，雖無法證實死因與疫苗有直接相關，但不僅長者家屬擔憂，長者的施打意願也降低，有長者直指「我不想冒這個險，不打，說不定還可活久一點！」，他勸長者打疫苗比較有保護力，但長者很堅持，也不想勸了。

縣長潘孟安說，有第一階段的運作經驗，注射站並視場地、人力、施打者狀況採滾動式調整，讓為年邁長者的服務更貼心，如麟洛注射站，有老人家因特殊狀況無法下車，由醫護人員為長者在車上打針；牡丹鄉衛生所主動到牡丹村集會所施打，減少長輩舟車勞頓等。

縣府說，85歲以上長者，在前三天因個人因素無法在指定時間完成施打者，仍可以到居住地的注射站或速打站，出示身分證及健保卡後接受施打。