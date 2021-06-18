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澎湖提升海上防疫施措 首艘漁船返航5名船員立即快篩

聯合報 / 記者林保光／即時報導
澎湖縣升級海上防疫措施，今首艘漁船返航，船員馬上接受快篩。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣升級海上防疫措施，今首艘漁船返航，船員馬上接受快篩。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣政府升級海上防疫措施，要求漁船返航澎湖，船員須接受快篩。這項防疫措施實施後，今天上午首艘漁船回澎湖，縣府以防疫專車載5名船員赴醫院快篩，檢驗結果全數陰性。

澎湖縣長賴峰偉在6月14日宣布這項海上防疫措施，訂今天起，漁船到台灣本島交易漁獲返回澎湖，統一由馬公第三漁港報關進港，船員由專車接駁到醫院接受篩檢，確定陰性後再載返回第三漁港，望安、七美則由當地衛生所執行快篩，若快篩出陽性，漁船即航至馬公全面清消，再由縣府派專車載到醫院做PCR篩檢，避免船員成為防疫破口。

澎湖縣農漁局表示，今天上午1艘澎湖籍漁船從高雄興達港卸漁獲後回澎湖，停泊馬公第三漁港，縣府聯合海巡署、移民署人員馬上執行依規定，由專車將船長和4名印尼籍船員送到醫院快篩，採檢過程順利，全程約40分鐘完成，船長也感謝縣府實施這項措施，能讓船員安心、家人放心。

澎湖縣政府表示，6月1日起在澎湖機場實施全面快篩，旅客都配合快篩，篩檢率100%，提升機場防疫，因統計曾赴台灣販售漁獲的澎湖籍漁船約有94艘，為避免漁船成為防疫情破口，才升級這項防疫措施。

澎湖縣升級海上防疫措施，今首艘漁船返航，船員馬上接受快篩。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣升級海上防疫措施，今首艘漁船返航，船員馬上接受快篩。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣升級海上防疫措施，今首艘漁船返航，船員馬上接受快篩。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣升級海上防疫措施，今首艘漁船返航，船員馬上接受快篩。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣升級海上防疫措施，今首艘漁船返航，船員接受量體溫後，由專車載往醫院快篩。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣升級海上防疫措施，今首艘漁船返航，船員接受量體溫後，由專車載往醫院快篩。圖／澎湖縣政府提供

澎湖 快篩 馬公

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