澎湖提升海上防疫施措 首艘漁船返航5名船員立即快篩
澎湖縣政府升級海上防疫措施，要求漁船返航澎湖，船員須接受快篩。這項防疫措施實施後，今天上午首艘漁船回澎湖，縣府以防疫專車載5名船員赴醫院快篩，檢驗結果全數陰性。
澎湖縣長賴峰偉在6月14日宣布這項海上防疫措施，訂今天起，漁船到台灣本島交易漁獲返回澎湖，統一由馬公第三漁港報關進港，船員由專車接駁到醫院接受篩檢，確定陰性後再載返回第三漁港，望安、七美則由當地衛生所執行快篩，若快篩出陽性，漁船即航至馬公全面清消，再由縣府派專車載到醫院做PCR篩檢，避免船員成為防疫破口。
澎湖縣農漁局表示，今天上午1艘澎湖籍漁船從高雄興達港卸漁獲後回澎湖，停泊馬公第三漁港，縣府聯合海巡署、移民署人員馬上執行依規定，由專車將船長和4名印尼籍船員送到醫院快篩，採檢過程順利，全程約40分鐘完成，船長也感謝縣府實施這項措施，能讓船員安心、家人放心。
澎湖縣政府表示，6月1日起在澎湖機場實施全面快篩，旅客都配合快篩，篩檢率100%，提升機場防疫，因統計曾赴台灣販售漁獲的澎湖籍漁船約有94艘，為避免漁船成為防疫情破口，才升級這項防疫措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言