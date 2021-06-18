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響應世界難民日 高市社會局129人「飢餓12小時」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
體驗「飢餓12小時」，高市府129名社會局同仁今天從早到晚都不能用餐。圖／高市社會局提供
體驗「飢餓12小時」，高市府129名社會局同仁今天從早到晚都不能用餐。圖／高市社會局提供

6月20日是世界難民日，高市府連續十年與台灣世界展望會合辦「飢餓勇士大會師」活動，今年因疫情取消飢餓體驗營，社會局129名同仁自主響應飢餓體驗精神，局長謝琍琍領軍，今天上午8點起至晚上8點，不能吃漢堡或便當等類食物，集體體驗「飢餓12小時」，合力為弱勢兒童發聲。

世界展望會官網指出，全球有7950萬人因氣候變遷、戰爭衝突被迫離開家園，其中近2600萬名為難民，一半以上是兒童及青少年。世界展望會發起人道救援飢餓活動，今年邁入32屆，可號召同學、朋友、同事、家人自辦飢餓體驗DIY團隊。

101年起，台灣世界展望會與高雄市府合辦「飢餓勇士大會師」活動，今早社會局長謝琍琍帶領同仁，一起在衣服貼上「飢餓中」貼紙，與世界展望會共同為飢餓救援行動發聲，體驗關懷弱勢兒童。

社會局表示，近期疫情升溫，社會局設有18個社福中心，服務不停歇，各單位129名同仁自主響應飢餓體驗，希望能拋磚引玉，將人道救援及關愛世界兒童的理念推廣出去。

世界展望會 疫情 難民

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