6/20世界難民日 高市府連10年體驗飢餓行動

6月20日為世界難民日，高雄市社會局長謝琍琍今天貼上「飢餓中」貼紙，與世界展望會共同為活動發聲，用實際體驗行動關懷弱勢兒童，讓更多飢餓及難民兒童生命得以轉變。

台灣世界展望會每年舉辦「飢餓勇士大會師」活動，自民國101年起已連續10年與高雄市政府共同主辦，今年為配合防疫政策，取消飢餓體驗營活動，但社會局為響應飢餓體驗的精神與目的，仍積極參與個人自主體驗「飢餓12小時」行動，期盼帶動社會各界關注飢餓救援行動，並匯聚愛心資源幫助國內外緊急救援行動，希望能拋磚引玉，將人道救援及關愛世界兒童的理念推廣出去。

近期新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，社會局許多服務仍不停歇，並立即推出防疫措施，為的是要讓服務能不間斷，謝琍琍親自查訪街友安置機構落實防疫情形，加強防疫宣導，在繁忙的公務之際仍帶領社會局同仁參與體驗飢餓，希望透過飢餓體驗，讓同仁們莫忘初衷，在為民服務過程，發揮同理心精神與積極助人的行動展現。

社會局設有18個社福中心，透過每個社福中心專業社工人員，能依弱勢家庭需求連結網絡資源提供及時、就近的多元服務支持家庭，盼藉由這項活動，呼籲市民朋友對弱勢家庭現況以及需求的關注，共同關心弱勢家庭，將愛與溫暖送到高雄每一個角落。