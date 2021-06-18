疫情拼轉型 金門酒糟牛教父推防疫廚房邀名廚做料理包

新冠肺炎疫情嚴峻，幾乎很多人都「宅」在家，因應疫情轉型，金門酒糟牛教父薛承琛所創立的圓頭農牧食品有限公司也開設「 防疫廚房」，邀請台南名廚王國璋(金剛師)研發一系列料理包，有銷魂牛肉燥及豬肉燥，要讓鄉親宅在家也能吃得到美味與安心， 推出以來，不少人搶著嚐鮮，還有人揪團團購。

圓頭農牧董事長薛承琛表示，因為疫情的關係，學生都提前放假，不少家長都在反應，以前只要煮一頓，現在則要煮三餐，會煮的拿手菜，幾乎都已出手，每天很傷腦筋，不知道該煮什麼？所以他特別想到研發「肉燥」，他說，一碗好吃的滷肉飯，肉燥是主要的靈魂，有了好吃的肉燥，就可以簡單變換多種菜色。

這次特聘台南名廚金剛師來做料理，要讓鄉親在家吃得方便、健康、實惠，首波推出「銷魂牛肉燥及豬肉燥」，延續圓頭農牧在地食材溯源理念，使用金門當地溫體酒糟豬肉、牛肉，烹調是台南經典的台式風味，搭配蝦米、蔥頭爆香熬煮，牛肉燥還加入58度金門高粱酒，每一口肉燥都用金門的食材 ，台南的師傅 ，做出有豐富的海陸滋味。

據了解，圓頭防疫廚房接下來陸續推出各式方便、美味的料理包，每一道料理都由有30年料理經驗，精通中西式料理的廚藝總監金剛師來精心研發， 圓頭農牧此次特別聘請金剛師到金門駐點，希望結合他專業的料理手藝，把金門優質的溫體酒糟牛肉料理，再發揮極致。