快訊

購買千萬疫苗 政院授權了！除了郭台銘 台積電也加入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情拼轉型 金門酒糟牛教父推防疫廚房邀名廚做料理包

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
因應疫情轉型，圓頭農牧食品有限公司也開設「 防疫廚房」，邀請台南名廚王國璋(金剛師)研發一系列料理包，要讓婆婆媽媽輕輕鬆鬆就可以好菜上桌。圖／業者提供
因應疫情轉型，圓頭農牧食品有限公司也開設「 防疫廚房」，邀請台南名廚王國璋(金剛師)研發一系列料理包，要讓婆婆媽媽輕輕鬆鬆就可以好菜上桌。圖／業者提供

新冠肺炎疫情嚴峻，幾乎很多人都「宅」在家，因應疫情轉型，金門酒糟牛教父薛承琛所創立的圓頭農牧食品有限公司也開設「 防疫廚房」，邀請台南名廚王國璋(金剛師)研發一系列料理包，有銷魂牛肉燥及豬肉燥，要讓鄉親宅在家也能吃得到美味與安心， 推出以來，不少人搶著嚐鮮，還有人揪團團購。

圓頭農牧董事長薛承琛表示，因為疫情的關係，學生都提前放假，不少家長都在反應，以前只要煮一頓，現在則要煮三餐，會煮的拿手菜，幾乎都已出手，每天很傷腦筋，不知道該煮什麼？所以他特別想到研發「肉燥」，他說，一碗好吃的滷肉飯，肉燥是主要的靈魂，有了好吃的肉燥，就可以簡單變換多種菜色。

這次特聘台南名廚金剛師來做料理，要讓鄉親在家吃得方便、健康、實惠，首波推出「銷魂牛肉燥及豬肉燥」，延續圓頭農牧在地食材溯源理念，使用金門當地溫體酒糟豬肉、牛肉，烹調是台南經典的台式風味，搭配蝦米、蔥頭爆香熬煮，牛肉燥還加入58度金門高粱酒，每一口肉燥都用金門的食材 ，台南的師傅 ，做出有豐富的海陸滋味。

據了解，圓頭防疫廚房接下來陸續推出各式方便、美味的料理包，每一道料理都由有30年料理經驗，精通中西式料理的廚藝總監金剛師來精心研發， 圓頭農牧此次特別聘請金剛師到金門駐點，希望結合他專業的料理手藝，把金門優質的溫體酒糟牛肉料理，再發揮極致。

據了解，料理包都在圓頭國順街工廠生產，真空密封保存、低溫急速冷凍，回家只要簡單隔水加熱即可享用，冷凍料理包已於圓頭國順街工廠(金門縣金湖鎮國順街18號)及圓頭家樂福店前店(金門家樂福星巴克旁)販售中，也接受線上預訂，為了讓在台鄉親也能享受到來自家鄉的美味，他們也正在協調料理包整批輸台 ，歡迎關注FB社團。

圓頭農牧食品開設「 防疫廚房」，台南名廚王國璋(金剛師)駐點金門，精心料理各式料理包。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧食品開設「 防疫廚房」，台南名廚王國璋(金剛師)駐點金門，精心料理各式料理包。記者蔡家蓁／攝影
有了好吃的肉燥，就可以簡單變換多種菜色。圖／業者提供
有了好吃的肉燥，就可以簡單變換多種菜色。圖／業者提供
圓頭農牧食品開設「 防疫廚房」，邀請台南名廚王國璋(金剛師)研發一系列料理包，有銷魂牛肉燥及豬肉燥。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧食品開設「 防疫廚房」，邀請台南名廚王國璋(金剛師)研發一系列料理包，有銷魂牛肉燥及豬肉燥。記者蔡家蓁／攝影

金門 料理包 疫情

延伸閱讀

黨中央防疫物資來了 高雄市國民黨團「揪感心ㄟ」

影／怒摔防疫獎章 郵政產業工會籲政府將其納入第三類

高雄大型企業防疫 移工宿舍完成降載分艙分流

影／南良國際贈700套生質環保抗菌防護衣 助基層防疫

相關新聞

影／高市要求企業移工宿舍降載 媒合進住各大旅館

高雄市為防堵移工染疫，規範移工數300人以上的大型企業須進行移工宿舍降載及分艙分流，高雄市勞工局今早表示，轄區8大企業今...

澎湖提升海上防疫施措 首艘漁船返航5名船員立即快篩

澎湖縣政府升級海上防疫措施，要求漁船返航澎湖，船員須接受快篩。這項防疫措施實施後，今天上午首艘漁船回澎湖，縣府以防疫專車...

疫情拼轉型 金門酒糟牛教父推防疫廚房邀名廚做料理包

新冠肺炎疫情嚴峻，幾乎很多人都「宅」在家，因應疫情轉型，金門酒糟牛教父薛承琛所創立的圓頭農牧食品有限公司也開設「 防疫廚...

黨中央防疫物資來了 高雄市國民黨團「揪感心ㄟ」

因應台灣疫情，國民黨成立「疫苗對策委員會」，並由秘書長李乾龍籌募防疫所需醫療物資分贈各地。今早，高市黨部副主委曹桓榮代表...

安心即時上工條件鬆綁 屏東855個機會開放報名

疫情衝擊百工百業，勞動部針對已實施的「安心即時上工計畫」鬆綁條件，為協助勞工度過疫情衝擊，屏東縣政府釋出855個與防疫相...

今日戲院拆除外牆倒塌 開罰停工

屋齡逾50年的高雄市「今日戲院」舊建物荒廢多年，繼今年初帷幕牆崩塌壓毀1輛汽車、2輛機車，波及8戶人家後，昨午包商拆除時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。