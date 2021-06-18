黨中央防疫物資來了 高雄市國民黨團「揪感心ㄟ」

因應台灣疫情，國民黨成立「疫苗對策委員會」，並由秘書長李乾龍籌募防疫所需醫療物資分贈各地。今早，高市黨部副主委曹桓榮代表黨中央捐贈高雄市議會國民黨團一批防疫物資，內容物包含護目鏡、面罩與防護衣，保障為民服務的第一線議員、助理及接觸民眾安全。

高雄市黨部副主委曹桓榮代表主席江啟臣，帶著一批防疫物資到高市議會，議長曾麗燕、副議長陸淑美、黨團總召童燕珍代表收下，防疫物資包含護目鏡500個、護面罩600個、防護衣100件及口罩100盒。

曹桓榮表示，當前疫情嚴峻，黨團議員及助理第一線服務民眾，等同其他高風險職業，為讓第一線人員安心為民服務，同時保障所有接觸民眾，捐贈物資讓防疫工作更落實。

國民黨黨團回應，疫情期間，各議員服務處仍有民眾諮詢紓困及各項民生問題，感謝黨中央正視地方黨部及黨團需求，此舉給予第一線人員很大的士氣與鼓舞。