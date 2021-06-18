影／高市要求企業移工宿舍降載 媒合進住各大旅館

高雄市為防堵移工染疫，規範移工數300人以上的大型企業須進行移工宿舍降載及分艙分流，高雄市勞工局今早表示，轄區8大企業今會完成移工宿舍容量降載要求。

高雄市為預防職場染疫風險，高雄市疫情指揮中心日前訂定「移工宿舍降載及分艙分流原則」，包括同樓層限同一公司住宿，不得與他公司移工混住；具備獨立出入動線；單一宿舍住宿人數不得超過雇用移工總數三分之二；.不得與他公司移工交流、接觸且共用衛浴設備，且須關閉餐廳、交誼廳等公共空間等。

高雄市勞工局長周登春表示，高雄市疫情指揮中心要求企業進行移工宿舍降載、人員分艙、動線分流，並提前置備專用房間，萬一移工出現狀況，即可馬上一人一室隔離，建立「防疫防火牆」。