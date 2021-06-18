高雄大型企業防疫 移工宿舍完成降載分艙分流

為防堵移工染疫風險，高市府訂定「移工宿舍降載及分艙分流原則」，優先規範聘僱移工數達300人以上大型企業，經勞工局逐家查核，8家大型企業都在今天完成降載移工宿舍容量。

為預防職場感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情風險，高雄市疫情指揮中心日前邀集專家訂定「移工宿舍降載及分艙分流原則」。具體措施包括：1.同樓層限同一公司住宿，不得與他公司移工混住。2.具備獨立出入動線。3.單一宿舍住宿人數不得超過僱用移工總數三分之二。4.不得與他公司移工交流、接觸及共用衛浴設備，且須關閉餐廳、交誼廳等公共空間等措施。

在透過市府觀光局、交通局合作協助媒合所需旅館住宿地點、交通運輸車輛支援下，經勞工局逐家查核，8家聘僱移工達300人以上的大型企業限期完成降載移工宿舍容量，落實廠住分艙分流措施，有效防範感染風險，確保職場健康安全及維持企業產能。

勞工局長周登春表示，高雄市疫情指揮中心要求企業依移工人數比例進行宿舍降載、人員分艙、動線分流規劃，並提前置備專用房間，倘移工有狀況時可1人1室隔離，全方面為企業建立防疫防火牆。

周登春說，企業雖需增加成本辦理降載等防疫措施，但若員工不幸染疫，企業所受衝擊及損失將更為巨大，雖然移載過程也讓部分移工必須搬離原本熟悉居住環境，因此造成不便，但感謝移工朋友積極配合相關防疫措施。