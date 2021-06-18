快訊

指揮中心證實下午24萬劑莫德納抵台 效期至12月15日

孩童家庭防疫補貼 今起開放3大銀行ATM請領及網路查詢

安心即時上工條件鬆綁 屏東855個機會開放報名

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
為協助勞工度過疫情衝擊，屏東縣政府釋出855個與防疫相關工作機會，今天開始受理報名。圖／屏東縣政府提供
為協助勞工度過疫情衝擊，屏東縣政府釋出855個與防疫相關工作機會，今天開始受理報名。圖／屏東縣政府提供

疫情衝擊百工百業，勞動部針對已實施的「安心即時上工計畫」鬆綁條件，為協助勞工度過疫情衝擊，屏東縣政府釋出855個與防疫相關工作機會，今天開始受理報名，鼓勵有需求民眾採線上申請、電子郵件、傳真、郵寄等方式辦理申請，鬆綁條件包括放寬申請資格、延長參加計畫時數、提供防疫津貼及增加線上申請等4項新措施。

縣府勞動暨青年發展處勞工福利科長陳枝孝說，為協助受疫情影響生計的勞工，提供包含衛生局、社會處、戶政、各鄉鎮公所及國中小學等公部門單位，共釋出855個與防疫相關工作機會，只要年滿15歲國民或與在中華民國境內設有戶籍之國民結婚，且獲准居留依法在臺灣地區工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民，都可以申請參加。

他說，安心即時上工計畫由公部門提供符合公共利益之計時工作，並核給工作津貼，以維持勞動意願，穩定經濟生活，每小時工作津貼為160元，每月最高80小時，最高補貼1萬2800元，除延長計畫補助時間，從原先480小時提高到最長960小時，如工作內容涉及嚴重特殊傳染性肺炎接觸風險，另提供每人每月最高2000元防疫津貼。

他說，為落實防疫及免除民眾路途奔波，登記採線上申請、電子郵件、傳真、郵寄或電洽公立就業服務機構預約送件等方式，工作職缺甄選採以參加人員所填報志願序，依用人單位需求逕為書面審核錄取，相關資訊已公告於縣府官網，意者可上網查詢或來電08-7559955屏東就業中心、08-7882214潮州就業中心、08-7534984縣府就服台洽詢。

屏東縣政府 疫情

延伸閱讀

以為警察忙防疫 藥頭隨身帶毒品穿梭旅館販毒當街被逮

台產防疫神單 總理賠已達2.4億

影／「屏東模式」南北百里施打 85歲以上長者施打率56%

防疫在家屏東縣圖「閱讀驚喜箱」秒殺 鄉鎮圖書館響應

相關新聞

安心即時上工條件鬆綁　屏東855個機會開放報名

疫情衝擊百工百業，勞動部針對已實施的「安心即時上工計畫」鬆綁條件，為協助勞工度過疫情衝擊，屏東縣政府釋出855個與防疫相...

今日戲院拆除外牆倒塌 開罰停工

屋齡逾50年的高雄市「今日戲院」舊建物荒廢多年，繼今年初帷幕牆崩塌壓毀1輛汽車、2輛機車，波及8戶人家後，昨午包商拆除時...

屏東閱讀驚喜箱 登記秒殺

防疫在家不無聊，屏東縣立圖書總館推出限量300個「家庭閱讀驚喜箱」，15日推出後，兩小時登記額滿，文化處再根據民眾登記的...

高捷庇護商店 最慘1天賣6杯飲料

疫情下，弱勢者更顯弱勢。疫情衝擊高雄捷運搭乘人數，下滑九成，捷運中央公園站空蕩蕩，14家商店，僅剩方舟就業協會身障者庇護...

熱血企業出錢出力備愛心餐挺醫護 暖心也暖胃

疫情拉開人與人距離，卻沒阻擋心意傳遞！高雄市政府6月15日至17日連三天為87歲以上長輩接種疫苗，累計施打1萬9265人...

影／「屏東模式」南北百里施打 85歲以上長者施打率56%

屏東縣15日起啟動縣內大規模施打，15日到17日全縣共施打1萬9660名，包括85歲以上長輩、醫事人員、防疫第一線人員等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。