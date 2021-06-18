安心即時上工條件鬆綁　屏東855個機會開放報名

疫情衝擊百工百業，勞動部針對已實施的「安心即時上工計畫」鬆綁條件，為協助勞工度過疫情衝擊，屏東縣政府釋出855個與防疫相關工作機會，今天開始受理報名，鼓勵有需求民眾採線上申請、電子郵件、傳真、郵寄等方式辦理申請，鬆綁條件包括放寬申請資格、延長參加計畫時數、提供防疫津貼及增加線上申請等4項新措施。

縣府勞動暨青年發展處勞工福利科長陳枝孝說，為協助受疫情影響生計的勞工，提供包含衛生局、社會處、戶政、各鄉鎮公所及國中小學等公部門單位，共釋出855個與防疫相關工作機會，只要年滿15歲國民或與在中華民國境內設有戶籍之國民結婚，且獲准居留依法在臺灣地區工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民，都可以申請參加。

他說，安心即時上工計畫由公部門提供符合公共利益之計時工作，並核給工作津貼，以維持勞動意願，穩定經濟生活，每小時工作津貼為160元，每月最高80小時，最高補貼1萬2800元，除延長計畫補助時間，從原先480小時提高到最長960小時，如工作內容涉及嚴重特殊傳染性肺炎接觸風險，另提供每人每月最高2000元防疫津貼。

他說，為落實防疫及免除民眾路途奔波，登記採線上申請、電子郵件、傳真、郵寄或電洽公立就業服務機構預約送件等方式，工作職缺甄選採以參加人員所填報志願序，依用人單位需求逕為書面審核錄取，相關資訊已公告於縣府官網，意者可上網查詢或來電08-7559955屏東就業中心、08-7882214潮州就業中心、08-7534984縣府就服台洽詢。