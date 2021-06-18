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熱血企業出錢出力備愛心餐挺醫護 暖心也暖胃

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄中小企業出錢出力，將對醫護人員的感謝放進便當，菜色相當用心。圖／讀者提供
高雄中小企業出錢出力，將對醫護人員的感謝放進便當，菜色相當用心。圖／讀者提供

疫情拉開人與人距離，卻沒阻擋心意傳遞！高雄市政府6月15日至17日連三天為87歲以上長輩接種疫苗，累計施打1萬9265人，為執行這項超級任務，各社區接種站醫護忙翻天，一群熱血的高雄中小企業出錢出力，將感謝放進便當，送給第一線醫護人員，讓他們能專心投入，無須為用餐問題煩心。

發起這項公益行動的高雄在地新創企業今一電有限公司負責人吳鎮宇說，他事業也因疫情受到影響，單純想為家鄉盡分心力，心疼醫護人員全副武裝忙碌整天，決定透過愛心便當傳達感謝，主動與高雄市衛生局聯繫，贊助巨蛋體育館、鳳山體育場兩個大型注射站3天近700個便當。

愛心便當菜色誠意滿滿，吳鎮宇與高雄在地餐飲店家廣林燒烤、加樂小廚與糧好食光討論，各店家也相當大器，將配菜升級，並協助配送至指定的注射站。不少醫護稱讚，愛心便當菜色家常又美味，暖心也暖胃。

高雄中小企業出錢出力，將感謝放進便當，獻給在社區接種站忙碌的醫護人員。圖／讀者提供
高雄中小企業出錢出力，將感謝放進便當，獻給在社區接種站忙碌的醫護人員。圖／讀者提供
高雄中小企業出錢出力，將感謝放進便當，獻給在社區接種站的醫護人員，為他們打氣。圖／讀者提供
高雄中小企業出錢出力，將感謝放進便當，獻給在社區接種站的醫護人員，為他們打氣。圖／讀者提供
高雄中小企業出錢出力，將感謝放進便當，獻給在社區接種站忙碌的醫護人員。圖／讀者提供
高雄中小企業出錢出力，將感謝放進便當，獻給在社區接種站忙碌的醫護人員。圖／讀者提供
高雄中小企業出錢出力，將對醫護人員的感謝放進便當，菜色相當用心。圖／讀者提供
高雄中小企業出錢出力，將對醫護人員的感謝放進便當，菜色相當用心。圖／讀者提供
高雄中小企業出錢出力，將感謝放進便當，獻給在社區接種站忙碌的醫護人員。圖／讀者提供
高雄中小企業出錢出力，將感謝放進便當，獻給在社區接種站忙碌的醫護人員。圖／讀者提供

便當 愛心

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