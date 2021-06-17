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影／「屏東模式」南北百里施打 85歲以上長者施打率56%
屏東縣15日起啟動縣內大規模施打，15日到17日全縣共施打1萬9660名，包括85歲以上長輩、醫事人員、防疫第一線人員等，這三天來，85歲以上長輩施打率56％，18日啟動縣內80到84歲長者施打，因為第二階段施打人數較多，18日起5鄉鎮調整施打站，請民眾多注意。
屏東縣長潘孟安說，屏東第一次大規模施打疫苗，除地點、人力、設備、動線等規畫，還有許多小細節都是靠各注射站人員貼心觀察，提供民眾最需要的協助，也感謝第一線人員的愛心，讓施打疫苗更有人情溫度，減少長輩們的不安與不適。
潘孟安說，選定長者熟悉的衛生所當作疫苗施打站，長輩們與接送車司機、公衛人員多半熟識，更能用熟悉母語溝通降低焦慮，打疫苗「如同話家常」，歸功於屏東的長照據點與部落健康站長期投入偏鄉的長者關懷照顧，形成緊密的醫療互動網絡，落實在地醫療，讓以人為本的服務在這次疫情派上用場。
屏東縣府指出，15日到17日，共施打1萬9660名，85歲以上施打有8635人，其中789名長輩接受接駁專車服務。縣府指出，第一批符合施打對象85歲以上有1萬5664人、第二批80到84歲以上長者，有1萬9572名，也請長輩依村里長、村里幹事通知的時間前來即可，若錯過第一階段接種疫苗的長輩，尚未施打者也可以本次施打，依居住的村里預定時間前來接種即可。
第二階段接種作業人數增多，有五個鄉鎮將改到中型速打站，請鄉親特別留意，里港鄉在里港國小、佳冬鄉到佳冬國中、枋寮鄉在枋寮高中、恆春鎮在恆春國中與車城鄉在車城福安宮香客大樓。
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