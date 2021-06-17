防疫在家屏東縣圖「閱讀驚喜箱」秒殺 鄉鎮圖書館響應
防疫在家不無聊，雖受疫情影響，屏東縣圖書館封館，屏東縣立圖書館推出限量300個「家庭閱讀驚喜箱」，15日推出，兩小時登記額滿，文化處根據民眾喜好閱讀類型書籍，將驚喜箱分裝，近期已寄出，讀者最快18日就可收到，縣內鄉鎮市圖書館接力響應，其中萬巒鄉立圖書館推出30箱最多。
屏東縣文化處副處長李昀芳說，陪民眾一起度過防疫期，推出閱讀驚喜箱計畫，一上線2小時3百箱登記一空，經統計，民眾最想要閱讀書籍分別是童書繪本、文學、健康、醫療與飲食類書籍最受歡迎，近期已全數裝箱寄出，民眾最快18日就會收到閱讀驚喜箱。
文化處指出，受理民眾登記後，核對查閱是否有重複申請者或是逾期未還書籍者，再開放35個名額，在8分鐘內秒殺，針對民眾喜愛閱讀的類型後，館方人員挑選近兩年內適合的圖書，免費配送到府，一箱約可以裝9到12本，限重5公斤。
屏東縣立圖書館總館推出後，也邀請鄉鎮市圖書館響應，有21個鄉鎮市圖書館響應，每個圖書館提供閱讀驚喜箱約在10到30箱不等，萬巒鄉立圖書館最多30個閱讀驚喜箱，提供給設籍或居住在萬巒鄉的民眾們申請，預計下周開始登記，由屏東縣府文化處屆時將統一公告。
萬巒鄉立圖書館指出，屆時推出後，若反應熱烈，會再提供第二波、第三波驚喜箱，讓鄉親在防疫期間也能浸浴書香，讓閱讀成為心靈大補帖。
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