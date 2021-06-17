便利高齡長輩 澎湖全縣新增17處社區接種站
澎湖縣政府衛生局昨天起（16日）開始為75歲以上高齡長輩接種疫苗，澎湖縣政府表示，除現有的11處衛生所外，陸續加開西衛、光榮及部立澎湖醫院等17處社區接種站，便利長者就近接種疫苗。
根據民政處資料，澎湖75歲以上長者8269人，縣府在五鄉一市設有接種站，主要透過村里幹事通知施打。澎湖縣政府表示，截至16日止，澎湖縣第6類已有691位施打，全縣75歲以上長者，接種率約12%。
澎湖縣政府表示，目前增設西衛、光榮、朝陽、重光、前寮、石泉、龍行新城、烏崁、興仁、東衛、安宅、東文、綜合體育館、鼎灣、沙港、外垵等16處社區接種站，另協請部立澎湖醫院設站，為長安、中央、復興、啟明、重慶里民，分批、分流施打，共17處。
澎湖縣政府表示，75歲以上長者施打疫苗採預約制，請長輩依通知時間再前往接種站，可免去久候及群聚風險。
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