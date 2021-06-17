屏東24名百歲人瑞完成疫苗接種 家屬讚VIP服務

屏東縣今天完成85 歲以上長者新冠肺炎疫苗的接種，百歲人瑞有24人完成接種，有人瑞家屬表示，施打過程，一切都是VIP服務。縣長潘孟安表示，期許團隊接種服務能越辦越好。

屏東縣從15日至今天進行85歲以上長者的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種，全縣1.1萬餘名85歲以上老人，完成接種約9000名，接種率約7成多，其中全縣122名百歲人瑞有24人完成接種。

屏東縣政府從老人的公車接送，到老人抵達注射站下車及注射疫苗等服務被許多家屬肯定，一名郭姓百歲人瑞家屬表示，施打過程，一切都是VIP服務。

屏東縣議員唐玉琴的婆婆也在今天施打，唐玉琴在臉書（Facebook）發文表示，屏東這一次打疫苗的秩序應該是一個驕傲，里長以及政府醫護、志工團隊整體的協調成果，無論艷陽下或雨天，服務人員都非常盡責，當然民眾自律守秩序的精神更可貴。

縣府施打疫苗以「長輩不動，醫護移動」的貼心服務模式，山地偏鄉地區則由醫護下鄉到村裡為長者集中施打，減少長輩們接送的舟車勞頓，讓長輩們直呼「有夠貼心」。

瑪家鄉長梁明輝表示，長輩身心都比較虛弱或行走不便，很喜歡有人一路上陪聊天，瑪家鄉的村長和村里幹事這一點做得很好，在注射會場有好幾張排灣族語的海報標示，注射前有族語的影片說明，每一小站服務人員都可以用族語交談。

潘孟安表示，屏東第一次大規模施打疫苗，除地點、人力、設備、動線等規畫，還有許多小細節都是靠各注射站人員貼心觀察，提供民眾最需要的協助，讓施打疫苗更有人情溫度。

潘孟安指出，選定長者熟悉的衛生所當作疫苗施打站，長輩們與接送車司機、公衛人員多半熟識，更能用熟悉的母語溝通降低焦慮，打疫苗「如同話家常」，這一切也要歸功於屏東的長照據點與部落健康站長期投入偏鄉的長者關懷照顧，形成緊密的醫療互動網絡。

潘孟安表示，明天開始進行80至84歲長者施打，期許縣府團隊服務能夠越辦越好。