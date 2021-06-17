快訊

三立「鄭知道了」8員工快篩結果出爐 鄭弘儀今晚照常主持

評／台山核電廠意外疑雲，對台灣有影響嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

87歲以上長者打疫苗最後一天 高雄102歲阿公來接種

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市財政局長陳勇勝(左)至路竹區一甲國中接種站，協助長者施打疫苗。圖／高雄市財政局提供
高雄市財政局長陳勇勝(左)至路竹區一甲國中接種站，協助長者施打疫苗。圖／高雄市財政局提供

高雄市15日至17日針對87歲以上長者施打新冠肺炎疫苗，路竹區有102歲人瑞阿公步行至現場接種，還有長者自行駕駛電動代步車直驅會場，工作人員以「得來速」方式，上前問診後直接施打疫苗。

高雄市政府在全市設置上百處接種站，並由各局處首長至各接種站督導狀況。財政局長陳勇勝昨下午及今早至路竹區一甲國中接種站，並指示將接種動線從原本1線改為3線，加速接種速度。

今天路竹區一甲國中接種站有名102歲人瑞阿公步行至現場接種，也有自行駕駛電動代步車直驅會場的長者，工作人員以「得來速」方式，問診後直接施打疫苗。

陳勇勝說，希望在舒適的環境中，讓長者們均能快速完成疫苗接種。如有相關問題可就近電洽區公所，並持續落實防疫措施，做好防疫工作。

疫苗 人瑞

延伸閱讀

憂長輩打疫苗猝死 桃園94歲翁未接種卻疑吃粽子噎死

施打疫苗過程少負擔 醫師廖文鎮用圖卡問診獲好評

宜蘭連續3天零確診 輪到82歲以上長者打疫苗

台中長者打疫苗有洋蔥！盧秀燕收到市民照片感動

相關新聞

87歲以上長者打疫苗最後一天 高雄102歲阿公來接種

高雄市15日至17日針對87歲以上長者施打新冠肺炎疫苗，路竹區有102歲人瑞阿公步行至現場接種，還有長者自行駕駛電動代步...

高雄市今日戲院再崩坍 工務局開罰9萬勒令停拆

屋齡逾50年的高雄市「今日戲院」舊建物荒廢多年，繼今年初帷幕牆崩塌，壓毀1輛汽車、2輛機車後，今午包商進行拆除時，屋突又...

高雄發生疫苗施打不良反應 陳其邁：會負完全責任

今天是高雄市87歲以上高齡長輩施打疫苗的第三天，直至中午接種率已達58％，陸續傳出九旬長者打疫苗後身亡，另名六龜警分局員...

影／超療癒！愛文芒果長成一顆愛心 老闆捨不得賣

最近進入芒果盛產季，屏東枋寮農民昨天在收成時，發現有一顆「愛心型」芒果，紅通通的、可愛極了！捨不得賣、也捨不得吃。

長者打AZ疫苗後死因未釐清 基層衛生所憂掀緩打潮

各地陸續傳出長者打完AZ疫苗後死亡案例，雖無法證實死因與疫苗正相關，指揮官陳時中也強調「接種疫苗利大於弊」，但人心惶惶連...

刺網漁具實名制7月上路 屏東加碼廢漁網回收獎勵

廢棄漁網隨海流飄動，纏住珊瑚及魚群，成為扼殺海洋生態的幫兇，為從源頭管制廢棄漁具，漁業署今年1月推動刺網漁業漁具標示措施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。