87歲以上長者打疫苗最後一天 高雄102歲阿公來接種

高雄市15日至17日針對87歲以上長者施打新冠肺炎疫苗，路竹區有102歲人瑞阿公步行至現場接種，還有長者自行駕駛電動代步車直驅會場，工作人員以「得來速」方式，上前問診後直接施打疫苗。

高雄市政府在全市設置上百處接種站，並由各局處首長至各接種站督導狀況。財政局長陳勇勝昨下午及今早至路竹區一甲國中接種站，並指示將接種動線從原本1線改為3線，加速接種速度。

今天路竹區一甲國中接種站有名102歲人瑞阿公步行至現場接種，也有自行駕駛電動代步車直驅會場的長者，工作人員以「得來速」方式，問診後直接施打疫苗。

陳勇勝說，希望在舒適的環境中，讓長者們均能快速完成疫苗接種。如有相關問題可就近電洽區公所，並持續落實防疫措施，做好防疫工作。