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高雄發生疫苗施打不良反應 陳其邁：會負完全責任

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
市長陳其邁指示衛生局立刻通報是否屬於嚴重不良反應的具體個案，請中央就個案進行審議。記者徐白櫻／翻攝
市長陳其邁指示衛生局立刻通報是否屬於嚴重不良反應的具體個案，請中央就個案進行審議。記者徐白櫻／翻攝

今天是高雄市87歲以上高齡長輩施打疫苗的第三天，直至中午接種率已達58％，陸續傳出九旬長者打疫苗後身亡，另名六龜警分局員警身體不適。市長陳其邁表示，他在中午去探望長者家屬，內心也很難過，已指示衛生局立刻通報是否屬於嚴重不良反應的具體個案，請中央就個案進行審議，會負完全責任，用最快速度釐清。

記者會上，媒體詢問施打率，有沒有因死亡個案導致接打率降低?高雄市防疫會議後記者會，衛生局簡任技正潘炤穎指出，這次指定接種87歲以上長者共3萬1千人，15至18日三天，第一天接種1.1萬人，第二天5642人，今天中午為止1531人，高雄接種策略一向是造冊依量能接種，第一天接種萬人以上，第二天基於可近性與社區長者考量，以中小型接種站為主，第二天與第三天接種數量略為減少，目前為止接種率是58％，加上下午可望達六成以上，符合預期。

潘說，以往年流感接種情況觀察，流感最高接種率是56％，「87歲以上有這樣的接種意願，我們非常佩服」。針對兩例施打後不良反應情況，陳其邁說，可以體會子女的孝順心情，是否跟疫苗有關，晚上會與專家小組進行個案研究，「整個市府該負的責任、該做真相調查，我們會負起完全責任」，內心看了家人互動非常難過，事實真相與疫苗關係會用最快速度做釐清。

針對民眾擔心的疫苗副作用部分，高市府邀請高雄長庚醫院胸腔內科教授林孟志到場，林表示，常見副作用是局部會紅腫疼痛，另有頭痛、肌肉痛、發燒、畏寒、嘔心、嚴重過敏（罕見），極少數會出現血栓性血小板低下症（通稱血栓），通常不會超過兩天。

林說，血栓是很多人不想打AZ的原因，歐美白人與亞洲人來比，白人多五到十倍，如果因AZ發生血栓的機率一百萬人約八人，與中統一發票三獎、四獎一樣多，若因感染病毒而發生靜脈血栓的比例比較高，約％3到20%，兩者差距大，有打疫苗仍有非常好的保護作用。

高雄長庚醫院胸腔內科教授林孟志說明因打疫苗導致血栓機率很低。記者徐白櫻／翻攝
高雄長庚醫院胸腔內科教授林孟志說明因打疫苗導致血栓機率很低。記者徐白櫻／翻攝
施打疫苗產生的副作用。圖／高市衛生局提供
施打疫苗產生的副作用。圖／高市衛生局提供

血栓 衛生局 陳其邁 新冠疫苗

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