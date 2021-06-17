長者打AZ疫苗後死因未釐清 基層衛生所憂掀緩打潮

各地陸續傳出長者打完AZ疫苗後死亡案例，雖無法證實死因與疫苗正相關，指揮官陳時中也強調「接種疫苗利大於弊」，但人心惶惶連帶影響打氣，屏東恆春半島各衛生所施打站今天接種率均較昨天下滑三成，明天起換80歲至85歲長者開打，有村里長向衛生所反映，不僅長者家屬心驚驚，部分有慢性病的長者也卻步，基層衛生所憂心，中央若不盡快釋疑說服民眾，恐掀起緩打潮。

「棄打的長者眉頭深鎖說，新聞一早在報打完疫苗後長者死了10多人，自己來日不長，不想冒這個險，不打，說不定還可活久一點！」屏東縣恆春鎮吳姓里幹事說，今天上午到衛生所施打站接待要來施打的長者，發現多人未現身，騎車到住所了解，不僅長者口徑一致對疫苗的安全性存疑，連家屬都贊成不打，經詢問，明後天也有多名長者改變心意選擇棄打。

住屏東縣車城鄉83歲的張姓長者女兒說，原計畫明天帶老父親到衛生所施打，不料一早各縣市傳出10多起猝死的案例，這種死亡率偏高現象，兒女看了怎會放心，年邁的父親長期行動不便，又有高血壓、糖尿病慢性病史，外出奔波要耗費精神和體力，萬一打完發生不幸，做兒女的怎承擔得起，還是不打比較安心，她80歲的伯父也說要棄打。

恆春半島基層衛生所1名醫護主管說，從每日死亡人口以及接種疫苗的數量來看，應該是「自然死亡」，但不足以說服民眾，指揮中心在第一時間又沒有立即說明，拿出解剖資料說服民眾，指揮官陳時中還只在講「接種疫苗利大於弊」，在在都無法說服民眾，應對每一通報案盡速釐清說明，才能讓疫苗接種順利進行，若無法釋疑，恐會掀起緩打潮。