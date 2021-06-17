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高雄市今日戲院再崩坍 工務局開罰九萬勒令停拆

聯合報 / 記者邱奕能王昭月／ 高雄即時報導
今日戲院舊址疑拆除不慎，屋突掉落，損及對街民宅，工務局依法開罰並勒令停工。圖／高雄市工務局提供
今日戲院舊址疑拆除不慎，屋突掉落，損及對街民宅，工務局依法開罰並勒令停工。圖／高雄市工務局提供

屋齡逾50年的高雄市「今日戲院」舊建物荒廢多年，繼今年初帷幕牆崩塌，壓毀1輛汽車、2輛機車後，今午包商進行拆除時，屋突又意外塌陷，有3戶人家波及，高雄市工務局初步認定業主拆除建物時未落實維護施工安全，依建築法第84條勒令停工，並援引第89條開罰9 萬元！

今日戲院舊建物位在高雄市新興區同愛街，戲院歇業後轉型娛樂場所一段時日後荒廢，今年元月建物外牆突然倒塌，造成1名老翁，還確毀巷道汽機車，緊急撤 離8戶25人，結果今午二點多，這棟大樓又因拆除不慎，屋突倒塌壓毀對面住戶外牆，幸好沒人員受傷。

警方獲報後到場協助交通管制，初步發現，戲院對街住戶遮雨棚、玻璃破裂，2部冷氣砸毀。

工務局副院長黃榮慶表示，今日戲院上次帷幕牆崩塌由工務局介入處理，後來業主籌措經費找包來申請拆除執照決意整棟拆除，今午施工時可能房子太過老舊，屋突整個塌下來！工務局已要求停工，並依建築法第84條及第89條認定業主拆除建物時未落實施工安全，開罰9萬，且要求今天之內清除掉崩塌的石塊，恢復通行。

黃榮慶說，後續工務局再找技師公會派員勘察，與承包商就拆除計畫再作檢討，至於損及鄰戶部分，則由業主與鄰戶協商賠償。

崩塌 高雄市 工安

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