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高雄舊今日戲院外牆再塌 初判拆除施工不慎釀災

中央社 / 高雄17日電

高雄舊今日戲院外牆今年初倒塌，不料今天下午在拆除時疑因施工不慎混凝土中性化，後方外牆再度倒塌壓毀對面住戶外牆。工務局已到場勘驗，除勒令停工也將裁罰最高9萬。

高雄市政府警察局新興分局指出，位於八德二路32號的舊今日戲院由於屋齡老舊，業主已決定拆除。工人下午2時多進行拆除作業時，怪手在2樓處拆除3樓時，疑混凝土中性化，結構體不堪重壓崩毀，大片碎落的外牆波及隔壁民宅外牆，部分住戶遮雨棚、玻璃破裂，另對面住戶有2部冷氣遭波及砸毀。

現場無人車受傷受困，員警到場協助交通管制，避免人車進入。另高雄市政府工務局也派員到場，先依建築法相關規定勒令停工，現場工程廢棄物由廠商調派車輛在晚間9時前完成清運。

工務局指出，外牆拆除工程工期為期3個月，不料上週才剛進場就發生憾事。後續待建築技師公會人員進行安全鑑定，確認肇事原因後，將依建築法89條裁處施工廠商新台幣1萬8000元以上、9萬元以下罰鍰。

舊今日戲院今年1月28日外牆倒塌，波及鄰近住戶。經工務局會同高市建築師公會建築師及土木技師公會技師到場緊急鑑定，且要求建物所有權人應拆除整棟建物。

建築 高雄市 警察

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