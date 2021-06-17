議長曾麗燕促成 高市左營分局設置噴霧消毒門

新冠肺炎疫情加重基層警務工作的負擔，高雄市議會議長曾麗燕媒合米森國際公司捐贈防疫消毒門，今天會同議員王義雄前往左營警分局見證消毒門啟用。曾麗燕表示，疫情勤務繁重，政府有責任保障基層員警的健康與安全，政府資源有限，看見民間以行動力挺基層員警，令人感動。

在議長曾麗燕促成下，米森國際公司董事長楊品潔捐贈一座消毒防霧門及自動消毒測溫儀，這座消毒門安裝左營警分局大門，大門會自動噴灑對人體無害的二氧化氯進行消毒，替基層員警增添一層保障。全高市17個分局，左營分局率先安裝微霧消毒門。