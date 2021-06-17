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醫護比長者多...多名長輩接種後猝逝 高市似出現緩打潮

議長曾麗燕促成 高市左營分局設置噴霧消毒門

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議長曾麗燕體驗噴霧消毒門作用。圖／高市議會提供
高市議長曾麗燕體驗噴霧消毒門作用。圖／高市議會提供

新冠肺炎疫情加重基層警務工作的負擔，高雄市議會議長曾麗燕媒合米森國際公司捐贈防疫消毒門，今天會同議員王義雄前往左營警分局見證消毒門啟用。曾麗燕表示，疫情勤務繁重，政府有責任保障基層員警的健康與安全，政府資源有限，看見民間以行動力挺基層員警，令人感動。

在議長曾麗燕促成下，米森國際公司董事長楊品潔捐贈一座消毒防霧門及自動消毒測溫儀，這座消毒門安裝左營警分局大門，大門會自動噴灑對人體無害的二氧化氯進行消毒，替基層員警增添一層保障。全高市17個分局，左營分局率先安裝微霧消毒門。

此外，今天中午，曾麗燕也親送100個愛心便當到小港醫院慰勞醫護團隊。她表示，小港醫院擔負快篩採檢工作，更是指定隔離醫院及設有專責病房，醫護人員工作量倍增，感謝小港醫院為捍衛市民健康的努力與付出。

高市議長曾麗燕（右三）促成美事，米森國際公司董事長楊品潔捐贈一座消毒防霧門。圖／高市議會提供
高市議長曾麗燕（右三）促成美事，米森國際公司董事長楊品潔捐贈一座消毒防霧門。圖／高市議會提供

曾麗燕

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