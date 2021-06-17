民間防疫送暖 高市左營警分局率先裝消毒門

疫情嚴峻，高雄市議長曾麗燕促成民間資源，率全市之先在左營警分局門口裝設首座防疫消毒門，經過時可噴灑二氧化氯消毒；曾麗燕也送百個愛心便當到小港醫院感謝醫護辛勞。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，全國3級警戒延長，國民黨高雄市議長曾麗燕促成左營警分局率全市17個警分局之先，安裝最新科技防疫消毒門，為基層員警增添防疫保障。

民間捐贈的這座防疫消毒門，裝設在左營區博愛三路上的左營警分局大門，只要經過大門就會自動噴灑對人體無害的二氧化氯消毒。

曾麗燕今天和國民黨高市議員王義雄、左營分局長陳世煌見證體驗消毒門啟用。曾麗燕感謝民間企業捐贈時下最夯的消毒器材，包括移動式防疫噴霧消毒門及自動消毒測溫儀，展現民間力挺基層警員的用心。

曾麗燕認為，疫情加重基層員警工作負擔，因此政府有責任加強保障基層員警的健康與安全，在政府資源有限下，民間以行動力挺基層員警，令人感動。

另外，曾麗燕今也親送100個愛心便當到小港醫院，她表示，小港醫院在高雄防疫醫療體系中擔負重要任務，除負責快篩採檢工作，更是指定隔離醫院及設有專責病房，醫護工作量倍增。

曾麗燕感謝小港醫院全體醫護為捍衛市民健康的努力，也為辛勞醫護人員加油打氣。疫情來襲，無人可以置身事外，全民都要加入抗疫的行動，更要力挺醫護人員。