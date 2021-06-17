長者打疫苗有11例死亡 屏東里長：長輩打疫苗意願降低
疫情嚴峻，6月15日開打日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，但各地陸續傳出有長者施打疫苗後死亡，截至昨晚9點已有11例死亡通報。屏東縣屏東市平和里長伍靜華說，這一兩天她陸續接到里內符合資格長輩跟她說，「里長，我明天不要去打了疫苗了！」，也有家屬看到媒體報導打疫苗死亡案件，讓長輩施打疫苗意願降低。
伍靜華說，里內符合80歲以上長輩約有50多名，有長輩近日跟她說，「里長，我不要打疫苗了」，一問之下才發現，長輩看到相關報導施打疫苗後續情況會擔心，伍靜華會跟里民說，尊重決定，但打不打疫苗相關評估，還是要詢問醫師。
伍靜華說，她也接到長輩的家屬打來問，這批疫苗施打的品牌，聽到是AZ疫苗後，不是很願意讓長輩施打；對於里民的反應，伍靜華說，施打疫苗尊重當事人意願，也請長輩們跟醫師多詢問，再做評估。
屏東縣疫苗施打現場，有長輩擔心平日身體健康狀況，將平常在吃的藥袋通通都帶來現場，交由醫師評估；屏東縣第一階段施打為85歲以上長者，施打率統計至昨天為止42.9％，今天預估有3千名長者施打。
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