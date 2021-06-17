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評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

高雄輕軌列車駛入C20站 目標明年再通車至C24站

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄輕軌二階工程持續推進，大順路段施工順利。圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌二階工程持續推進，大順路段施工順利。圖／高雄市捷運局提供

高雄輕軌二階工程持續推進，日前輕軌C17鼓山公所站至C20台鐵美術館站已展開車輛動態淨空檢查測試，預計年底通車。另19、20日也將進行大順一路（龍德路到博愛路）路段架設施工圍籬，以達成輕軌C20至C24站明年底通車目標。

高雄輕軌大南環今年初通車，路網從C32凱旋公園站經C1籬仔內站行駛到C17鼓山區公所站，市府持續推進輕軌工程，近日進行輕軌C17鼓山公所站至C20台鐵美術館站的車輛動態淨空檢查測試，預計今年底通車至C20台鐵美術館站。

另大順路段也持續向東推進，捷運局表示，6月19至20日將進行大順一路（龍德路到博愛路）路段架設施工圍籬，預計明年再將輕軌延伸至C24愛河之心站。

捷運局表示，輕軌二階工程大順一路（龍勝路到龍德路）路段施工圍籬5月3日完成架設後，目前施工進度順利，6月19至20日將持續向東推進至博愛路。

捷運局說，已協調龍文街到博愛路的大順路段退縮4米，並運用科技掌控車流動態、時相號誌控制，尖峰時段各重要路口布設警義交人員等交通配套措施，將輕軌施工對交通衝擊降到最低。

工區沿線若有停車需求可停至合法路外替代停車場，如東一裕國停車場、景新龍德停車場、龍華國小停車場、龍德路118巷停車場等，機車則可停放至橫向道路新畫設的機車格位。施工期間，也建議用路人提前改道或行駛其他替代道路。

高雄輕軌 停車場 美術館

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