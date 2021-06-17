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【6/17確診地圖】本土新增175例、新增19死！新竹增10例長照機構染疫

評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

屏東10天零確診 第2階段疫苗接種將啟動

中央社 / 屏東縣17日電

屏東今天新冠肺炎本土病例第10天零確診，明天啟動第2階段疫苗施打，近2萬名80歲至84歲長者將以3天時間施打完畢，縣長潘孟安表示，「屏東模式」施打快速順暢，長輩不用擔心。

屏東今天是第10天新冠肺炎本土病例（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）零確診，潘孟安表示，疫情稍微趨緩，但依然不能鬆懈。

明天啟動第2階段80歲至84歲的長者疫苗接種作業，潘孟安請長輩依照村里長、村里幹事通知的時間前來即可，「屏東模式（長輩不動，醫護移動）」施打快速順暢，請長輩不用擔心。

潘孟安連日來至全縣各注射站視察狀況，發現有部分地方人士出入施打區，與在場民眾擁抱或握手，雖然是關心鄉親，但在疫情時期並不適宜。潘孟安表示，已嚴格要求各注射站加強管控，非施打者、陪同家屬、醫護人員、工作人員一律禁止進入施打區。

屏東縣第1階段85歲以上老人共有約1萬人施打，潘孟安指出，第2階段預計有1萬9572名長者，平均一天約打6524人，注射站視場地、人力、施打者狀況採滾動式調整，例如麟洛鄉注射站有老人家因特殊狀況無法下車，由醫護人員為長者在車上打針；牡丹鄉衛生所主動到牡丹村集會所施打，減少長輩舟車勞頓。

因應第2階段接種作業人數增多，有4個鄉鎮將改至中型速打站，縣府請民眾留意，里港鄉改至里港國小、佳冬鄉改至佳冬國中、枋寮鄉改至枋寮高中、恆春鄉改至恆春國中。

潘孟安 屏東縣 新冠肺炎

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