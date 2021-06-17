「安心即時上工」助就業 勞動部高屏澎東分署釋3千職缺

勞動部推動「安心即時上工計畫」，即日起至明年6月底，高屏澎東地區近期再釋出超過3000個職缺，有需求的民眾，可向勞動部高屏澎東分署所屬各就業中心登記。為避免臨櫃申請人流及群聚風險，民眾也可透過網路或郵寄等方式申請，經媒合成功即可上工。

勞動部高屏澎東分署表示，去年因應疫情即啟動安心即時上工計畫，已提供近7900人上工，協助民眾度過難關。今年疫情更加嚴峻，勞動部與地方政府協力，高屏澎東地區近期再釋出逾3000個職缺，工作地點涵蓋各鄉鎮，歡迎有就業需求的民眾申請。就業中心將儘快安排符合資格者上工，紓解家計受衝擊的民眾燃眉之急。

安心即時上工計畫釋出職缺的用人單位主要在公部門，工作內容為協助環境清潔消毒、防疫量測體溫及文書行政等工作。在申請資格方面，勞動部採納各方建議，放寬民眾的申請條件，從原本限定於申請登記日前1年內，須有勞保或就保投保紀錄，調整為不限投保資格。符合資格者至公部門從事計時工作，每小時薪資160元，每月最高工作80小時，也就是每月最高可領1萬2800元，最長累計工時960小時。

想申請的民眾可到台灣就業通「安心即時上工」專區 https://reurl.cc/6aNjnb ，以網路申辦方式，或採郵寄、傳真、電子郵件等，寄送其申請登記表。不方便用以上方式申請者，可電洽高屏澎東分署所屬就業中心預約排程，進行分流送件，屏東就業中心08-7559955，潮州就業中心08-7882214，台東就業中心089-357126，澎湖就業中心06-9271207。