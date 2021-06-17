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欠稅民眾領取紓困金可放心 高市稅：不會被強制執行

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

因應國內新冠肺炎疫情衝擊，行政院推出紓困4.0，擴大現金補助範圍，但有欠稅欠款民眾擔心，紓困金會否被強制執行？高雄市稅捐稽徵處表示，依法領取的社會補助款，不會被列為強制執行項目，民眾如有欠稅，大可放心申請紓困補助。

高雄市稅捐稽徵處指，依法規定領取社會福利津貼、社會救助或補助金，不得強制執行。若民眾領取紓困4.0政策的社會救助、福利津貼等，仍遭扣押無法領取時，民眾可提供存款帳戶存摺及領取補助相關證明文件，向執行分署聲明異議。

此外，稅捐處近日也接到不少購屋民眾反映，正值疫情期間，辦理過戶要報稅、查稅，擔心得多次往返稅捐機關及收款機構，增加接觸人群風險。

高雄市稅捐處表示，辦理不動產移轉，可透過「網路申報」土地增值稅、契稅，並採用「線上查欠」方式，以電子檔傳送、郵寄或傳真「完稅附件」，經稅捐處審核無誤且查無欠稅費後，即匯出帶有職名章的繳款書電子檔供申報人下載。

民眾利用線上「電子繳稅」方式完納稅款後，即可備妥相關文件至地政機關辦理移轉登記，全程免至稅捐處及收款機構臨櫃洽辦。

高雄市稅捐處也提醒，個人申辦委託轉帳繳納地方稅，或受疫情影響，須辦理延分期繳稅，也都可直接至官網(https://www.kctax.gov.tw)申辦，若不會操作，可電洽稅捐處有專人說明服務。

高雄市 疫情 新冠肺炎

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