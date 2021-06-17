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高雄市長者接種疫苗專車 一天最高服務4800趟次將加碼

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市水利局長蔡長展今到湖內區天福宮接種站督導施打秩序，發現一名88歲老先生騎了10多分鐘腳踏車來打疫苗，安排計程車將人帶車載回家。圖／高雄市水利局提供
高雄市水利局長蔡長展今到湖內區天福宮接種站督導施打秩序，發現一名88歲老先生騎了10多分鐘腳踏車來打疫苗，安排計程車將人帶車載回家。圖／高雄市水利局提供

高雄市15日起針對87歲以上高齡長輩施打新冠肺炎疫苗，高雄市平均每日出動約1200輛計程車、復康巴士免費接送，各區公所預約電話接不完，光15日一天就服務4800多趟次。市府將加碼服務至75歲以上，車數將依需求統計後再增加。

高雄市首波15至今日針對87歲以上長者施打疫苗，人數約3.1萬人，符合獨居、身心障礙、重大傷病或其他有需求者，可洽區公所派計程車、復康巴士等專車接送，預估符合需求人數約5、6千人，市府平均每日出動約1200輛車服務接送。

民政局表示，獨居、行動不便的長者預約搭車情形踴躍，各區公所都有接到不少電話，一輛車1天可載6趟次，15日首日最多人搭乘，約共提供4800多趟次。

一名獨居的87歲老先生說，有免費車輛接送很方便，增加他出門打疫苗意願。區公所人員說，有些熱心區里人員不放心長輩自己去打疫苗，還會主動陪同。

不過高雄市無障礙計程車約300多輛，其中100多輛作為長照專車使用，另200多輛也有原本的預約服務，投入接送施打疫苗的車輛數有限，約各區1、2輛車。交通局表示，若非完全無行動能力且輪椅能折疊，還是會盡量用一般車輛接送。

市長陳其邁昨宣布未來75歲以上長者若施打疫苗，符合獨居、身心障礙、重大傷病或其他有需求者，一樣有專車接送服務。交通局表示，將待民政局統計需求人數後，增派服務車輛數，但有愈來愈多車隊表態想加入，服務量能沒有問題。

為維持疫苗接種站秩序，市府各局處首長也分派到各站「盯場」，水利局長蔡長展今到湖內區天福宮接種站，發現一名88歲老先生騎了10多分鐘腳踏車來打疫苗，不放心老先生打完後再騎車返家，安排計程車將老先生和腳踏車一併載回。

疫苗 計程車 獨居

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