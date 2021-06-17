快訊

【6/17確診地圖】本土新增175例、新增19死！新竹增10例長照機構染疫

評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

芒果農捐禮盒助創世度疫情 屏東分院盼踴躍認購

中央社 / 屏東縣17日電

受到新冠肺炎疫情影響，創世基金會捐款減少許多，屏東分院表示，目前捐款一天不到10筆，屏東枋山芒果農民盧旺昇捐300箱芒果禮盒，目前認助不到5成，希望能有更多人認助。

創世屏東分院院長林艾樺表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情使得所有大型活動都停止辦理，劃撥捐款驟減，目前一天不到10筆，上門捐款或捐物資的善士幾乎沒有，僅能仰賴公益義賣及推動線上定期定額捐款。

盧旺昇今年是第6年捐「枋山盧家芒果」禮盒給創世屏東分院，今年捐贈300箱，林艾樺表示，目前認助不到5成；另，「珍的蜂蜜屋」捐贈100瓶龍眼蜜，也僅義賣50瓶。

林艾樺表示，全院56名院民，照顧服務無法喊停，希望民眾在防疫期間，也能運用禮盒傳遞幸福連結，幫助植物人家庭及創世度過難關。

芒果禮盒寶島級一箱新台幣899元，產銷級芒果一盒500元，無加糖芒果乾一包150元，另有龍眼蜜一瓶600元，創世屏東分院表示，可打電話訂購或線上預訂。

芒果 屏東 捐款

延伸閱讀

台南愛文芒果季登場！玉井農會共同運銷21日開市

2021「全聯芒果季」限時登場！楊枝甘露、芒果生乳捲香濃必吃，最便宜50元銅板有找

好丘貝果享9折！Lady M鳳梨千層、芒果起司慕斯新登場

Lady M全球獨家鳳梨千層、芒果起司慕斯夏季新上市！鋪滿鮮甜芒果與鳳梨的夏日甜點盛宴

相關新聞

高雄輕軌列車駛入C20站 目標明年再通車至C24站

高雄輕軌二階工程持續推進，日前輕軌C17鼓山公所站至C20台鐵美術館站已展開車輛動態淨空檢查測試，預計年底通車。另19、...

高雄持續越域引水 南化水庫下周有望滿庫

高雄山區受西南風影響連日降雨，帶動高屏、甲仙攔河堰流量上升，因台南、嘉義水情維持橙燈，高雄每日支援台南15萬噸水進入南化...

長者打疫苗有11例死亡 屏東里長：長輩打疫苗意願降低

疫情嚴峻，6月15日開打日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，但各地陸續傳出有長者施打疫苗後死亡，截至昨晚9點已有11例死亡通...

「安心即時上工」助就業 勞動部高屏澎東分署釋3千職缺

勞動部推動「安心即時上工計畫」，即日起至明年6月底，高屏澎東地區近期再釋出超過3000個職缺，有需求的民眾，可向勞動部高...

欠稅民眾領取紓困金可放心 高市稅：不會被強制執行

因應國內新冠肺炎疫情衝擊，行政院推出紓困4.0，擴大現金補助範圍，但有欠稅欠款民眾擔心，紓困金會否被強制執行？高雄市稅捐...

高雄市長者接種疫苗專車 一天最高服務4800趟次將加碼

高雄市15日起針對87歲以上高齡長輩施打新冠肺炎疫苗，高雄市平均每日出動約1200輛計程車、復康巴士免費接送，各區公所預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。