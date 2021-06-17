芒果農捐禮盒助創世度疫情 屏東分院盼踴躍認購

受到新冠肺炎疫情影響，創世基金會捐款減少許多，屏東分院表示，目前捐款一天不到10筆，屏東枋山芒果農民盧旺昇捐300箱芒果禮盒，目前認助不到5成，希望能有更多人認助。

創世屏東分院院長林艾樺表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情使得所有大型活動都停止辦理，劃撥捐款驟減，目前一天不到10筆，上門捐款或捐物資的善士幾乎沒有，僅能仰賴公益義賣及推動線上定期定額捐款。

盧旺昇今年是第6年捐「枋山盧家芒果」禮盒給創世屏東分院，今年捐贈300箱，林艾樺表示，目前認助不到5成；另，「珍的蜂蜜屋」捐贈100瓶龍眼蜜，也僅義賣50瓶。

林艾樺表示，全院56名院民，照顧服務無法喊停，希望民眾在防疫期間，也能運用禮盒傳遞幸福連結，幫助植物人家庭及創世度過難關。

芒果禮盒寶島級一箱新台幣899元，產銷級芒果一盒500元，無加糖芒果乾一包150元，另有龍眼蜜一瓶600元，創世屏東分院表示，可打電話訂購或線上預訂。