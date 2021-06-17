扶輪社捐贈行動書車 增加偏鄉校園巡迴次數推多元閱讀
國際扶輪3510地區高雄港都扶輪社等9大扶輪社團，共同捐贈行動書車加入偏鄉校園巡迴故事說演及圖書借閱任務。因應全國防疫升級，取消捐車儀式，改以臉書空中送暖。國際扶輪3510地區總監邱崑和表示，遇到疫情拉警報，原定扶輪聚會全部取消，但照顧偏鄉弱勢是扶輪核心精神，所以還是要想辦法送出行動書車這座移動圖書館，發揮機動靈活效力。
去年高雄港都扶輪社捐贈1輛東南亞行動書車，造福旅居高雄約6萬名東南亞移民工朋友，使用率明顯上升。今年國際扶輪3510地區主辦，社高雄港都扶輪社號召，高雄巨港扶輪社、高雄大愛扶輪社、高雄東南扶輪社、高雄南星扶輪社、高雄圓山扶輪社、高雄新市鎮扶輪社、姊妹社台北東昇扶輪社，及國際扶輪3740地區韓國無極扶輪社協辦，聯合捐贈這輛偏鄉校園巡迴行動書車。國際扶輪3510地區全球獎助金在審查這項計畫時，特別重視行動書車到偏鄉校園的實績成效，當時美濃、六龜、旗山、內門、湖內等幾處小學教務主任，都提出學生因增加閱讀課外讀物機會，國語、自然科學與作文成績都有顯著成長。
高雄港都扶輪社長崔斌弘說，2個孫子都很喜歡看繪本故事，之前假日也常來總圖國際繪本中心，疫情雖然打亂了所有人的生活步驟，但換個角度想，這段時間剛好可以在家多看看書、陪伴家人、休養生息。國際扶輪3510地區此時送出行動書車，展現愛在疫情蔓延時的溫暖，正當所有社交活動都限縮停擺時，行愛送暖更不能停。
高市圖此次特別在行動書車上加購防疫繪本書，做為未來疫情鬆綁校園開放後，提供孩童最主要的課外讀本。代理館長林奕成表示，感謝國際扶輪3510地區在此疫情蔓延緊張時刻行愛送暖，這輛行動書車上線後，可以增加偏鄉校園巡迴次數，投入高市圖多元的閱讀推廣活動。
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