高榮注射疫苗備小蜜蜂雙聲道問診 史哲致謝真善美

疫情嚴峻，高市15日起啟動疫苗注射。副市長史哲今天上午視察左營國小後表示，注射區有來自高榮醫護的「真善美」，醫生不但自備小蜜蜂，還有雙聲道確保溝通順暢，讓人很感動。

因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，全國3級警戒延長。高雄市政府自15日起啟動87歲以上長輩疫苗施打，史哲上午前往左營國小視察疫苗接種狀況，發現市府團隊一早便穿上紅背心，前往各自負責的疫苗接種服務站與團隊們，以勤教整備會議，啟動今天的接種服務，各接種站也於上午8時多啟動服務。

史哲在臉書指出，現場服務不但相當順暢，也注意到注射區的「真善美」。高雄榮民總醫院團隊醫護團隊顧及到長輩們聽力狀況，還貼心在問診時自備小型擴音器（小蜜蜂），藉此放大音量讓長輩聽清楚，確認身體狀況，同時也可保持距離。

史哲說，醫生們第一個問題通常都是問長輩「講台語還是國語」，不僅有小蜜蜂還有雙聲道。讓人非常感動，也很感謝醫護們用心。

史哲表示，對待人的態度是城市文明的象徵。這場戰役市府還要繼續努力，雖然不敢說做得多好，但同理心就是市府態度。也謝謝高榮醫護團隊用貼心小蜜蜂讓問診一路通，現場服務更是國台語雙聲道要讓高雄服務最周到。