高雄持續越域引水 南化水庫下周有望滿庫

高雄山區受西南風影響連日降雨，帶動高屏、甲仙攔河堰流量上升，因台南、嘉義水情維持橙燈，高雄每日支援台南15萬噸水進入南化水庫，根據南區水資源局統計，目前南化水庫蓄水率已達82.76 %，預計下周滯留鋒面來臨，有望達到滿庫，穩定南部水情。

根據氣象局資料，昨天高雄杉林區月眉氣象站24小時累積雨量達101毫米，內門站為80毫米，皆已達大雨等級，也帶動高屏、甲仙攔河堰流量上升，目前高屏攔河堰流量每秒172.9立方公尺、甲仙攔河堰流量每秒29.37立方公尺。

南水局統計，靠多日梅雨鋒面及午後雷陣雨的雨水及水源調度，曾文水庫蓄水量從5月30日的1830萬立方公尺、蓄水率約3.5%，一路爬升至1億1301萬立方公尺、蓄水率約22.18 %，讓曾文-烏山頭水庫灌區農業供灌看見曙光，也帶動嘉義台南兩地水情。

高雄與台南共用南化水庫，高雄水情已恢復正常供水，南水局副局長鄒漢貴表示，目前南化水庫蓄水率已到8成2，每天淨收入約300萬噸，將持續越域引水至南化水庫，繼續觀察水情，預計下周有機會達到滿庫。