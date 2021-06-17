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澎湖社區接種站陸續開 長者就近施打

中央社 / 澎湖縣17日電

AZ疫苗開打，澎湖縣政府衛生局除1市5鄉的衛生所外，亦在龍行新城等近20個村里開設社區接種站來施打，方便75歲以上長者就近接種。

澎湖縣政府表示，澎湖全縣75歲以上長者有7781人，除了部分在長照或安養機構，已先行施打外，大部分都散居在各鄉市村里內。

澎湖縣政府衛生局長蕭靜蓉表示，75歲以上長者16日起採預約制、呼籲長者依通知分批、分流前往施打AZ疫苗，昨天已有1000多名長者完成接種，預計在25日完成接種作業，各接種站及施打時間如下：

馬公第一衛生所：17日下午中興里；19日上午西衛里、下午、晚上光榮里；20日上午、下午、晚上朝陽里；21下午5時光明里；22日下午重光里；23日下午5時光復里；24日下午石泉里、前寮里、菜園里、光華里；25日下午陽明里。

馬公第二衛生所17與18日上午10：20－11：30、下午2：00－4：30；19日上午8：20－11：30、下午1：40－5：00；20日上午8：20－11：30。

馬公第三衛生所、龍行新城20日上午9：00－12：00。

湖西鄉：湖西鄉衛生所、鼎灣社區活動中心21日、沙港社區活動中心22日和24日的下午。白沙鄉：白沙鄉衛生所、吉貝衛生所、鳥嶼衛生所。

西嶼鄉：西嶼鄉衛生所、外垵社區活動中心18日下午2：00－6：00。

望安鄉：望安鄉衛生所、將軍衛生所 。

七美鄉：七美鄉衛生所。

縣政府表示，為方便長者或行動不便前往接種站，白沙與西嶼鄉2鄉公所也都分別安排醫療專車等到府載送長者前往衛生所接種疫苗。

衛生所 AZ疫苗 澎湖

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