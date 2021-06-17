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顧及接種長輩耳力不佳 高榮自備「小蜜蜂」擴音超貼心

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高榮團隊在高雄左營國小幫長輩接種疫苗，顧及長輩耳力不佳，還自備「小蜜蜂」擴音器。圖／翻攝自高市副市長史哲臉書
高榮團隊在高雄左營國小幫長輩接種疫苗，顧及長輩耳力不佳，還自備「小蜜蜂」擴音器。圖／翻攝自高市副市長史哲臉書

高雄一早有雨，為免影響高齡長輩接種作業，市長陳其邁昨預知氣象即指示在接種站趕搭帳棚，另在左營國小接種站服務的高雄榮總醫護療團隊，顧及長輩耳力不佳，還自備「小蜜蜂」擴音器，讓長輩感到窩心。

高雄市87歲以上長輩施打疫苗作業進入第三天，市長陳其邁、副市長史哲等首長分頭到各接種站視察，陳其邁昨晚自天氣預報知道高市今天部分區域會下雨，馬上指示搭帳棚，務求長輩能安心接種。

陳其邁一早跑了燕巢區民眾活動中心、燕巢國小接種站、美濃輔天五穀宮三處疫苗接種站，確認施打疫苗作業有無順利推展，他稍後在臉書貼文，指昨晚看天氣預報，今天部分區域會下雨，就趕緊搭設帳棚，讓長輩可以安心舒適地「開打」。

副市長史哲也到左營國小及東安、達明等里活動中心視察，他表示，一早市府團隊依然穿上紅背心前往各自負責的疫苗接種服務站，以「勤教整備會議」展開今天的接種服務。

史哲表示，一早左營國小現場接種服務一如規劃順暢執行，高榮醫護團隊們十分細心，醫生顧及長輩聽力可能有狀況，問診時自備小型擴音器（小蜜蜂）讓長輩聽清楚，不僅有小蜜蜂，還以國台語雙聲道併進，貼心的細節令人看到防疫戰役的「真善美」。

「對待人的態度，是城市文明的象徵」史哲有感而發地說，這場戰役，我們還要繼續努力，不敢說我們做的多好，但同理心就是我們的態度。

高雄今早有雨，市長陳其邁昨晚預知氣象即指示在接種站搭帳棚。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書
高雄今早有雨，市長陳其邁昨晚預知氣象即指示在接種站搭帳棚。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書
高雄今早有雨，市長陳其邁昨晚預知氣象即指示在接種站搭帳棚。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書
高雄今早有雨，市長陳其邁昨晚預知氣象即指示在接種站搭帳棚。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書

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