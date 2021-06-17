助業者紓困金門三創平台 28日開放現場諮詢

因應疫情對業者造成的衝擊，金門縣府成立「金門三創紓困諮詢辦公室」，以線上或電話諮詢方式服務；考量不諳電腦者的需求，規劃28日開放現場諮詢，並採取預約制，管制人流。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，金門縣政府今天表示，建設處在月初成立「金門三創紓困諮詢辦公室」，彙整中央、縣府紓困方案提供地區業者參考；協助業者確認營業項目是否符合紓困資格、指導線上申請操作模式等，至今透過電話及LINE＠等方式服務超過415人次。

建設處表示，辦公室諮詢服務不僅限於青創、文創和新創的三創業者，舉凡地區商業服務業，例如餐飲、特產業等商家也在紓困諮詢範圍，歡迎地區業者多加使用。

建設處長陳祥麟指出，金門三創紓困諮詢辦公室提供線上服務或電話諮詢，歡迎有資格或文件疑問的民眾請在每週一至週五上午9時到12時，下午1時30分到4時30分撥打電話（082-316177）或LINE＠（好友：＠kod4743g）諮詢。

考量地區年長業者不黯電腦、網路，或對線上申請流程操作感到困難，縣府規劃28日開放現場諮詢；但因疫情關係，將採取預約制的人流管制等防疫配套措施。最新資訊及詳細內容會在「金門三創服務平台」官方網站、臉書「金門三創服務平台」及Line＠「金門三創服務平台」上公布。

此外，縣府表示，現階段以防疫工作為重，產業紓困及振興方案將會視疫情嚴重影響地區業別及縣府財政情況，搭配中央政策整體評估考量，在疫情和緩後逐步推出，並以縣府公告為準。