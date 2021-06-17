為打疫苗長輩撐傘社工淋雨 潘孟安致謝滿滿的溫度

新冠肺炎疫苗大規模施打進入第3天，前2天屏東下雷陣雨，注射站屢見社工、警察為長輩撐傘貼心服務，不少社工只遮長輩，自己淋濕，縣長潘孟安臉書發文感謝「滿滿的溫度」。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗大規模施打，前2天屏東一共打了1.1萬餘劑，其中85歲以上老人共有6000多人施打，屏東縣除了採取「醫護動，長輩不動」的貼心施打方式外，長輩從抵達注射站下車都有社工和警察服務，48個注射站出現不少為長輩撐傘等暖心畫面。

潘孟安昨天深夜臉書（Facebook）發文，PO出不少暖心服務的感人照片，他在文中表示，這兩天屏東各地接連下起雷陣雨，不論長輩坐自家車、乘摩托車或搭復康巴士、小黃巴士、幸福巴士，長輩還沒落腳，就有多名社工員擺設雨傘陣，耐著性子攙扶長者慢行，協助坐上輪椅。

社工員常不顧自身被雨淋濕，為長輩撐傘，潘孟安表示，長輩天空一片晴，社工員們卻是一身狼狽，頭髮滴水，鞋子浸水，完全無暇顧及自己，其實，不管在最大速打站、原鄉、偏鄉或離島等各鄉鎮施打站，長輩打疫苗都是一場充滿愛的接力賽，每個細節，都有滿滿的溫度。

潘孟安說，由於年邁長輩多，對輪椅需求量大，各速打站機動調整，昨天不少鄉鎮的中小型快打站輪椅不夠用，社工員二話不說，兵分多路，載著輪椅衝向天涯海角，甚至，有些社工員用自家的車子支援。

潘孟安說，他聽到一件超棒的真人真事，衛生局昨天向社會處求援增補輪椅，二方人馬都已吃緊，正為運送人力傷腦筋時，沒想到，得知訊息的社工員，知道事情緊急，立刻調度手邊工作，立馬出發，熱線中的二端還在商討對策，一通電話插播，社工員已經使命必達完成運送工作，分別送抵里港、長治等施打站，讓聯繫窗口收到及時雨。

潘孟安表示，防疫腳步沒有因雷雨停歇，防疫戰線在風雨中挺進，雨中，溫馨接送情反讓屏東的溫度再「+1」，他給防疫工作人員「數不完的讚」。