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高史博推「印象高雄線上展」呈現藝術家眼中的高雄地景

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
1933年高雄市役所為宣揚高雄港灣建設及都市街景，特別委託小澤秋成（1886~1954）繪製多幅油彩畫作，並製成一套風景明信片，題為「高雄紹介」。圖為高雄市立歷史博物館典藏品《壽山散步道》。圖／高史博提供
1933年高雄市役所為宣揚高雄港灣建設及都市街景，特別委託小澤秋成（1886~1954）繪製多幅油彩畫作，並製成一套風景明信片，題為「高雄紹介」。圖為高雄市立歷史博物館典藏品《壽山散步道》。圖／高史博提供

疫情避免人潮群聚，國內博物館、藝文中心配合警戒休館至6月28日。高雄市立歷史博物館先前推出「大高雄歷史常設展」，第一區「印象高雄」以偏光鏡展示方式呈現典藏老照片獲得好評，現在休館期間更新展示21幅精選藝術家作品，並同步推出《印象高雄線上展》，民眾可在線上透過名家作品看見不同時期的高雄風光。

《印象高雄線上展》以「畫框裡的高雄」為主題，從高史博典藏品聯手台灣創價學會、高雄市立美術館、臺北市立美術館的典藏能量，挑選從19世紀末至今，21位具代表性的藝術家，如約翰．湯姆生、石川寅治、張啟華、廖繼春、小澤秋成、劉欽麟、陳文龍等，從作品旅讀高雄的人文地景。

高史博館長王御風表示，畫框裡的風景是攝影家、版畫家及畫家用鏡頭或彩筆，捕捉剎那間的高雄，從19世紀末迄今，化成一幅幅永恆的歷史記憶。每幅作品訴說著高雄多姿多采的地景意象，海港、鄉野、古厝、工廠，從蒼海到群山，連朝接夕，在不同主題視角背後是高雄藝術量能與地方歷史的交互脈動。

王御風表示，感謝行政法人夥伴的高雄市立美術館，對於印象高雄線上展的特別支持，添增整體豐富度。高史博地方學研究資源豐沛，官網逐步更新與建置學習資訊版塊，除了推出《印象高雄線上展》，同時數位化高雄文獻、高雄小故事、研究成果等，更新增「高雄學影音專區」、「線上建築導覽」、「展高雄系列展覽專刊」，讓民眾在家時也能輕鬆瀏覽博物館、閱讀高雄地方學。也歡迎各級學校教師做為教學資源利用，學生也可親近歷史。

高史博「大高雄歷史常設展」聯手台灣創價學會、高雄市立美術館、臺北市立美術館典藏能量，更新展區21張精選畫作。圖／高史博提供
高史博「大高雄歷史常設展」聯手台灣創價學會、高雄市立美術館、臺北市立美術館典藏能量，更新展區21張精選畫作。圖／高史博提供

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