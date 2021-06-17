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疫情警戒 屏東高中民謠吉他社長「Stay Home」唱出心聲

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
疫情第三級警戒一個月，屏東高中民謠吉他社長、二年級吳尚杰，平日熱愛音樂創作，他花一周創作詞曲「Stay Home」唱出宅在家心聲，拍攝2分鐘MV影片，他說，以前喜歡宅在家，但疫情來襲，真的不能出門，感受超強烈。圖／吳尚杰提供
疫情第三級警戒一個月，屏東高中民謠吉他社長、二年級吳尚杰，平日熱愛音樂創作，他花一周創作詞曲「Stay Home」唱出宅在家心聲，拍攝2分鐘MV影片，他說，以前喜歡宅在家，但疫情來襲，真的不能出門，感受超強烈。圖／吳尚杰提供

疫情第三級警戒滿1個月，學生們在家線上教學，屏東高中民謠吉他社長、二年級吳尚杰，平日熱愛音樂創作，他花一周創作詞曲「Stay Home」唱出宅在家心聲，歌詞寫著「想看部電影卻只有我一個人好孤單地」還拍攝2分鐘MV影片，他說，以前喜歡宅在家，但疫情來襲，真的不能出門，感受超強烈。

「創作靈感來自於生活」吳尚杰說，學校持續「按表操課」，每天早上8點上到下午4點，待在電腦前線上教學，起初大家都充滿新鮮感、好奇，覺得很好玩，同學們還會視訊時鬧老師，故意不見或在鏡頭前擺著玩偶，但時間久了似乎沒那麼有趣，線上上課較難認真專注，有些課程老師會要求學生要開視訊鏡頭。

吳尚杰說，現在生活就是待在家中，隨著時間拉長，同學們也逐漸感受到學測壓力，線上教學沒有臨場感，要很有自制力規畫時間念書。

吳尚杰說，以前喜歡宅在家，但現在待在家時間真的太長了，反而沒那麼喜歡，在家裡無法見到朋友，沒辦法到學校上課，跟同學只能在線上群聊。線上教學一周後，感觸太深刻，他花1周創作詞曲、拍MV。

吳尚杰說，MV的畫面，就是他平常在家線上學習的房間，也是他的小型錄音室，「Stay Home」唱出他的心聲，歌詞寫著「我待在家裏，只能隔著手機螢幕觸碰你，生活沒目的；想看部電影，卻只有我一個人，好孤單地；Hey 我不想待在沒有溫度的空間裡 Oh set me free；Hey 我不想困在沒有光線的房間裡，放我出去，這個世界怎麼了，外面現在怎樣了，我看不見、我想看見」唱出落寞心情。

吳尚杰喜愛音樂，他也正在籌畫自己的首張專輯「杰出的一天」紀錄描寫高中生平凡可愛的一天，未來大學科系也以音樂藝術相關為目標，朝音樂路邁進。

「Stay Home」完整版歌曲：https://www.youtube.com/watch?v=TWQNaVyfl8k

疫情第三級警戒一個月，屏東高中民謠吉他社長、二年級吳尚杰，平日熱愛音樂創作，他花一周創作詞曲「Stay Home」唱出宅在家心聲，拍攝2分鐘MV影片，他說，以前喜歡宅在家，但疫情來襲，真的不能出門，感受超強烈。圖／吳尚杰提供
疫情第三級警戒一個月，屏東高中民謠吉他社長、二年級吳尚杰，平日熱愛音樂創作，他花一周創作詞曲「Stay Home」唱出宅在家心聲，拍攝2分鐘MV影片，他說，以前喜歡宅在家，但疫情來襲，真的不能出門，感受超強烈。圖／吳尚杰提供
疫情第三級警戒一個月，屏東高中民謠吉他社長、二年級吳尚杰，平日熱愛音樂創作，他花一周創作詞曲「Stay Home」唱出宅在家心聲，拍攝2分鐘MV影片，他說，以前喜歡宅在家，但疫情來襲，真的不能出門，感受超強烈。圖／吳尚杰提供
疫情第三級警戒一個月，屏東高中民謠吉他社長、二年級吳尚杰，平日熱愛音樂創作，他花一周創作詞曲「Stay Home」唱出宅在家心聲，拍攝2分鐘MV影片，他說，以前喜歡宅在家，但疫情來襲，真的不能出門，感受超強烈。圖／吳尚杰提供
疫情第三級警戒一個月，屏東高中民謠吉他社長、二年級吳尚杰，平日熱愛音樂創作，他花一周創作詞曲「Stay Home」唱出宅在家心聲，拍攝2分鐘MV影片，他說，以前喜歡宅在家，但疫情來襲，真的不能出門，感受超強烈。圖／吳尚杰提供
疫情第三級警戒一個月，屏東高中民謠吉他社長、二年級吳尚杰，平日熱愛音樂創作，他花一周創作詞曲「Stay Home」唱出宅在家心聲，拍攝2分鐘MV影片，他說，以前喜歡宅在家，但疫情來襲，真的不能出門，感受超強烈。圖／吳尚杰提供
疫情警戒，屏東高中民謠吉他社長、二年級吳尚杰，待在房間小型錄音室線上教學、創作詞曲。圖／吳尚杰提供
疫情警戒，屏東高中民謠吉他社長、二年級吳尚杰，待在房間小型錄音室線上教學、創作詞曲。圖／吳尚杰提供
疫情第三級警戒一個月，屏東高中民謠吉他社長、二年級吳尚杰，平日熱愛音樂創作，他花一周創作詞曲「Stay Home」唱出宅在家心聲，拍攝2分鐘MV影片，他說，以前喜歡宅在家，但疫情來襲，真的不能出門，感受超強烈。圖／吳尚杰提供
疫情第三級警戒一個月，屏東高中民謠吉他社長、二年級吳尚杰，平日熱愛音樂創作，他花一周創作詞曲「Stay Home」唱出宅在家心聲，拍攝2分鐘MV影片，他說，以前喜歡宅在家，但疫情來襲，真的不能出門，感受超強烈。圖／吳尚杰提供

疫情 電影 屏東

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