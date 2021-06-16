疫苗「宇美町式」接種 陳其邁臉書揭將長輩當家人

高雄市啟動首波長輩施打疫苗，「宇美町式」讓長輩排排坐、醫護移動接種方式被熱議。高雄市長陳其邁今天在臉書（Facebook）發文表示，「不是應該將長輩當作我們自己的家人？」

高雄市政府啟動新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗施打，對於長輩的疫苗接種，以「宇美町式」讓長輩坐著、由醫護移動接種，許多網友讚許體貼、效率。

陳其邁晚間在臉書以「家人」為題貼文指出，對人的態度，是城市文明的象徵。

陳其邁表示，先前注意到，日本「宇美町式」打法，對長輩充滿尊重與照顧，看了很受感動；心想日本人做事情的方法、對人的態度是這樣，這次不是也應該用這種方式？

他說，離鄉工作的子女最深羈絆是家中長輩，父母能否在施打疫苗時獲得最好的對待，都很焦急，「不是應該將長輩當作我們自己的家人？」

陳其邁指出，雖然過程開始有些凌亂，但召開2場會議後，高雄市政府局處動起來，流程及動線調整好，「我想，這才是我們應該要做好的事。」

陳其邁感謝辛苦的醫護，頂著汗水、雨水協助接種，也感謝防疫人員及同仁、市民配合，將繼續努力為大家顧好健康並落實防疫步驟。