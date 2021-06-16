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執行快打時念書？曾制伏酒店滋事者 警上榜研究所心得惹議

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市苓雅警分局成功派出所警員陳韋旭（右）去年在砸酒店、茶行暴力事故，單警制伏滋事者獲前高雄市警察局長劉柏良頒獎。記者林保光／翻攝
高雄市苓雅警分局成功派出所警員陳韋旭（右）去年在砸酒店、茶行暴力事故，單警制伏滋事者獲前高雄市警察局長劉柏良頒獎。記者林保光／翻攝

高雄市去年發生1夜連砸酒店、茶行街頭暴力事故，當時苓雅警分局成功派出所警員陳韋旭，單警對空鳴槍，查捕首波滋事者綽號「叔叔」的蘇姓男子等人，曾讓高雄市警局讚賞。他在今年警大研究所考試，以在職全時生榜首，考上獲警察政策研究所。不過，他在補習班的上榜心得，卻也引起爭議。

航空警察局安檢大隊警員陳以倫考上中央警察大學研究所後，同在發表上榜心得，稱「每天都在過退休生活」，警政署今天表示，陳「浮誇不當言論打擊基層士氣，嚴重斲傷警察形象」，經考績會核議記2大過免職，警大也撤銷其入學資格。

有人見到陳韋旭的心得，也為他捏一把冷汗，擔心步上陳以倫的後塵。

陳韋旭在上榜心得，提及「我在派出所大輪番，而且還是天下第一所那種，分局長還是大名鼎鼎的203，為了不讓其他人覺得我都在唸書，一邊抓績效一邊唸書，但是其實我們時間很多，只是要不要用而已，日子放空過是一天、充實過也是一天，我們要選哪一個？大備唸書、值班唸書、快打我也會帶一本書去唸、巡邏我一天3班巡邏一班去抓績效抓到後另外兩班就躲起來唸書，算起來一天加上回家可以唸到8hr（8小時）沒問題，只要有決心就一定會有時間！」。

支持陳韋旭的官警認為，這只是他形容自己如何抽空念書，鼓勵學弟妹找時間多讀書而已，考上研究所以後，總會「練練瘋話」，不能和陳以倫的事同日而語。

苓雅警分局長梁東山說，苓雅分局快打部隊服勤時間，1班由晚間10點到凌晨2點、1班由凌晨2點到清晨6點，6至8人2輛巡邏車，隨時要處理事情，可能坐車不到10分鐘就要守望或處理事故，不太可能有時間還念書，如果利用二備念書或帶書稍看一下條文，並無可厚非，不過也將督察組人員深入了解。

警察 高雄市

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