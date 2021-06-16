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澎湖AZ疫苗有剩 接種對象擴大第七類

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣政府今陸續為75歲以上長者接種疫苗，預估若疫苗有剩餘，對象將擴及至第七類。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府今陸續為75歲以上長者接種疫苗，預估若疫苗有剩餘，對象將擴及至第七類。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣獲得中央撥發1.23萬劑AZ疫苗，今起為全縣75歲以上長者接種，預計有7781人符合資格，縣府在5鄉1市都設有接種站，縣府今表示，若有剩餘疫苗，將優先為軍人等第七類對象施打，或爭取擴及65歲至75歲的長者。

澎湖縣政府指出，首波接種對象是75歲以上長者，16日起進行高齡者疫苗接種，考量多數長者行動不便，各接種站入口處有多名人員協助測量體溫、引導路線，經由醫師詳細詢問疾病史、用藥史及評估身體狀況後，才得接種。

目前澎湖累計新冠肺炎確診者有5人，其中案10497已14天隔離期滿，16日PCR檢測為陰性，解除居家隔離，改進行7天自主健康管理。另有9人自主健康管理期滿，解除匡列，全縣還有6人居家隔離、23人自主健康管理。

今中央宣布增加配發澎湖3000劑AZ疫苗，施打對象擴至第七類高中職以下學校教職員、幼兒園及托育機構專業人員等，預計明起可陸續到貨。

縣府表示，縣內國中小、幼兒園、特教生及托育機構人員估計約有1960人，預計由衛生所人員至個別學校或安排統一地點施打，或採預約方式，經造冊報備後，由衛生所通知至指定地點施打疫苗，目前澎湖獲配的疫苗已陸續為1至6類人員施打，疫苗量足夠供澎湖前六類對象全數接種。

AZ疫苗 澎湖 衛生所

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