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金門佛教會捐防疫物資給第一線工作人員 盼齊心抗疫

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
新冠肺炎疫情持續延燒，金門縣佛教會、海印寺與海蓮寺等單位特別購買防疫防霧護目鏡送給各鄉鎮清潔隊員，希望大家都能做好防護工作，一起來守護金門。記者蔡家蓁／攝影
新冠肺炎疫情持續延燒，金門縣佛教會、海印寺與海蓮寺等單位特別購買防疫防霧護目鏡送給各鄉鎮清潔隊員，希望大家都能做好防護工作，一起來守護金門。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，金門佛教會、海印寺與海蓮寺等單位特別購買3600個防疫防霧護目鏡送給包括各鄉鎮清潔隊員、軍方與警消等相關防疫單位，金門縣佛教會理事長性海法師今天也馬不停蹄的將防疫物資送交各單位手上，希望大家都能做好防護工作，一起來守護金門。

隨著疫情持續發燒，目前各項防疫物資都相當搶手，據性海師父表示，當中台灣製的防疫防霧護目鏡更是，幾乎是一「鏡」難求，訂單都已經排到明年去了，此次金門縣佛教會能順利訂到3千多個護目鏡，主要是剛好海印寺內有位師父在未出家前，剛好是從事眼鏡相關行業，這次靠他的協助，才能順利「插單」，訂到3千多個眼鏡，不然現在防疫物資幾乎都不好訂。

性海師父說，這次由海印寺、金門縣佛教會、金城海蓮寺等三個單位一起出錢購買護目鏡等防疫裝備，給防疫工作的相關同仁使用，他也指出，佛教會能有機會來幫助金門，為國家、為社會、為這塊土地盡一分心、盡一分責任，為每一個人做一個奉獻，覺得是很有意義。接下來，他們還會購買1萬個防護面罩，歡迎有需求的單位，可跟金門縣佛教會聯繫。

對於金門縣佛教會的慈悲捐贈，金湖鎮長陳文顧表示，自去年新冠肺炎疫情至今三級警戒期間，感謝金門縣佛教會性海法師及所有師父辦了很多法會為金門祈福，發動很多捐獻，捐贈很多物資，讓金門平安度過這個疫情，每一位師父集結大家的力量，讓佛光普照台、澎、金、馬，佛祖慈悲，讓金門遠離瘟疫，尤其在這非常時期，佛教會積極發揮力量，更是金門能夠穩定非常至關重要的因素，非常謝謝金門縣佛教會以及所有善心大德在這過程當中，為金門所做出的貢獻。

金門縣佛教會理事長性海法師（後左三）今天馬不停蹄的將護目鏡送交金門縣消防局等各單位手上，由消防局局長王世祿（後右二）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門縣佛教會理事長性海法師（後左三）今天馬不停蹄的將護目鏡送交金門縣消防局等各單位手上，由消防局局長王世祿（後右二）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門縣佛教會理事長性海法師（左四）今天馬不停蹄的將護目鏡送交金沙鎮公所等各單位手上。記者蔡家蓁／攝影
金門縣佛教會理事長性海法師（左四）今天馬不停蹄的將護目鏡送交金沙鎮公所等各單位手上。記者蔡家蓁／攝影

金門 佛教 疫情

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