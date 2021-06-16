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影／長輩打疫苗不怕聽不懂 屏東各衛生所自製多語版衛教

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣瑪家鄉衛生所錄製排灣族衛教影片，和長輩們說明，現場施打疫苗解說時，也用族語跟長輩溝通。圖／屏東縣政府提供
屏東縣瑪家鄉衛生所錄製排灣族衛教影片，和長輩們說明，現場施打疫苗解說時，也用族語跟長輩溝通。圖／屏東縣政府提供

「不論你講台語、客家話、排灣族語、魯凱族，攏嘛ㄟ通！」屏東縣有閩南、客家、原住民等族群，此次疫苗接種作業，為讓能和長輩說明衛教內容成了另一項挑戰，有的衛生所安排會說母語的工作人員，有的則是自行錄製各種語版的錄音帶播放，國台客語雙聲帶、三聲帶通通派上用場，就是深怕長輩聽不懂，超級暖心。

屏東縣府指出，疫苗第一階段注射對象以85歲以上長輩居多，很多長輩只聽得懂母語，國語一知半解，偏偏疫苗施打前後，有不少注意事項需和長輩衛教說明，各鄉鎮衛生所使出渾身解數，想辦法讓長輩了解。

屏東縣原鄉，來義鄉衛生所和瑪家鄉衛生所分別錄製母語衛教影片，和長輩們說明，施打疫苗是要阻檔病毒侵入身體，施打後的兩三天會出現一點身體不適情形，但都是正常反應，若真的不舒服，請VuVu（排灣族語：長輩爺爺奶奶）去醫院時要跟醫師有施打疫苗，記得多喝水，施打後留在原地休息30分鐘後再回去，內容清楚明瞭，VuVu們都聽得懂。

內埔鄉衛生所自行錄製國、台、客語衛教音檔，被長輩稱讚「揪感心」、「按用心」，有長者在衛教15分鐘內聽到打瞌睡，讓工作人員哭笑不得，但也證明貼心策略奏效，長輩來打疫苗不緊張。

屏東縣府表示，屏東第一次大規模施打疫苗，除地點、人力、設備、動線等規畫，還有許多小細節都是靠各注射站人員貼心觀察，提供民眾最需要的協助，長輩多語版服務只是其中之一，也謝謝第一線人員的愛心，讓施打疫苗更有人情溫度。

屏東縣瑪家鄉衛生所錄製排灣族衛教影片，和長輩們說明，現場施打疫苗解說時，也用族語跟長輩溝通。圖／屏東縣政府提供
屏東縣瑪家鄉衛生所錄製排灣族衛教影片，和長輩們說明，現場施打疫苗解說時，也用族語跟長輩溝通。圖／屏東縣政府提供
屏東縣瑪家鄉衛生所錄製排灣族衛教影片，和長輩們說明，現場施打疫苗解說時，也用族語跟長輩溝通。圖／屏東縣政府提供
屏東縣瑪家鄉衛生所錄製排灣族衛教影片，和長輩們說明，現場施打疫苗解說時，也用族語跟長輩溝通。圖／屏東縣政府提供
屏東縣瑪家鄉衛生所錄製排灣族衛教影片，和長輩們說明，現場施打疫苗解說時，也用族語跟長輩溝通。圖／屏東縣政府提供
屏東縣瑪家鄉衛生所錄製排灣族衛教影片，和長輩們說明，現場施打疫苗解說時，也用族語跟長輩溝通。圖／屏東縣政府提供

衛生所 屏東縣 疫苗

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