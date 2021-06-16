澎湖居家隔離者感恩的心 防疫人員備感窩心

澎湖5名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者，共計20名接觸者，在居家隔離期滿後以便條紙寫下「有你們真好」、「感恩提供乾淨的房間」表示感謝，讓辛苦防疫人員備感窩心。

澎湖縣政府發言人陳其育表示，澎湖爆發5名確診案例，防疫人員進行接觸者疫調與足跡調查，總共匡列有20人分別在自家或興仁安置所進行14天的居家隔離，86人自主健康管理。

縣府防疫工作人員在居家隔離期滿後，都會進行房舍的清消與整理，發現有2位居家隔離者，利用房內的便條紙寫下「有你們真好」的感恩字條，向防疫工作人員表達感謝。

1位女姓居家隔離者寫著「這段期間謝謝你們費心的照護」，有你們真好，感恩。

另一位許姓居家隔離的民眾，則寫下「謝謝你們給我們乾淨的環境」，向衛生局等相關單位表達感謝，在隔離期滿前，也大致自行拖地與擦桌等環理整理。

縣府防疫工作人員在居家隔離期滿後，都會進行環境清消與整理，看到居家隔離者簡單寫下的感謝，也讓防疫人員心中充滿暖意，更能全力投入在防疫工作上。

縣府表示，澎湖5名確診者，目前僅剩案10497，其中首位居家隔離者14天隔離期滿，今天PCR檢測為陰性，解除居家隔離，改進行7天自主健康管理；目前全縣尚有6人居家隔離、23人自主健康管理。