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高市醫護出勤疫苗接種每人每日加發1千 下波打82歲以上

聯合報 / 記者徐如宜徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，高雄市醫護人員出勤到社區接種站執行COVID-19疫苗接種，每人每日加發額外1000元津貼，追溯至6月12日生效。記者徐如宜／翻攝
高雄市長陳其邁表示，高雄市醫護人員出勤到社區接種站執行COVID-19疫苗接種，每人每日加發額外1000元津貼，追溯至6月12日生效。記者徐如宜／翻攝

高雄市陳其邁今天在防疫記者會表示，高雄市醫護人員出勤到社區接種站執行COVID-19疫苗接種，每人每日加發額外1000元津貼，追溯至6月12日生效。中央下一波再配賦高雄的4萬2500劑AZ疫苗，預估可以打到82歲以上的長輩。

陳其邁表示，醫護人員出勤到社區接種站執行接種疫苗工作非常辛苦，高雄市將額外給每人、一天1000的津貼，從6月12號開始生效。中央下一波預定給高雄的是4萬2500劑，估算大概可以打到82歲左右的長輩，市府會依序通知86到82歲年齡階段的老人，已造冊完畢並準備通知單，長輩們不要擔心。順利的話從18日開始，但還是以中央配送疫苗的時間為準，中央配送到達之後就可以立即施打。

陳其邁表示，75歲以上獨居、身心障礙、重大傷病的長輩，有接種疫苗需求時，包含原住民65歲以上長輩，還是會提供熱血計程車疫苗接種服務，可以向各區公所預約。衛生局今天也展開到宅接種接種服務居家照護的長輩，大家慢慢來，一定打得到。在長照機構部分，醫護進駐長照機構接種疫苗，守護住民健康。

因為COVID-19疫苗有限，有不少民眾搶打肺炎鏈球菌疫苗，到底施打肺炎鏈球菌疫苗能不能減少COVID感染？OVID確診、住院及死亡率；但也有研究顯示無差異。所以是否為施打肺炎鏈球菌疫苗族群大多為較高收入、較注意健康者或其他族群特性，而非直接或間接保護，仍待考量。

高雄市醫護人員出勤到社區接種站執行COVID-19疫苗接種，每人每日加發額外1000元津貼，追溯至6月12日生效。圖／高雄市衛生局提供
高雄市醫護人員出勤到社區接種站執行COVID-19疫苗接種，每人每日加發額外1000元津貼，追溯至6月12日生效。圖／高雄市衛生局提供

AZ疫苗 陳其邁 高雄市

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