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不用人擠人！金門4大場館接種站開打 長者誇讚服務好

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
相較於台灣大型接種站的人滿為患，金門長輩打疫苗不用排隊。記者蔡家蓁／攝影
相較於台灣大型接種站的人滿為患，金門長輩打疫苗不用排隊。記者蔡家蓁／攝影

金門縣府規劃4大型接種站今天正式啟動開打，為全縣75歲以上長者及具原住民身分的65歲以上長者施打AZ疫苗，大型場館接種到19日為止，縣長楊鎮浯今天也到場視察，呼籲鄉親踴躍施打，他也肯定今天接種的情形很順利，不少到場打疫苗的長輩都誇讚，金門的服務很好，不用排隊，還有專車接送，真的很棒！

中央配發金門縣的1萬1200劑AZ疫苗，從昨天起在衛生福利部金門醫院等9家合約院所開打；為了加快疫苗施打速度，縣府在金城縣立體育場、金寧中小學體育館、金湖體育館和金沙國中體育館等4大場館 為長者施打，並從今天起開打。烈嶼地區由於人數較少，由鄉公所協助接送到衛生所施打。

縣府指出，為避免群聚並維持接種秩序，採分區、分時段方式，從今天到19日，每天分4個時段（上午8時30分、10時；下午1時30分、3 時30分）施打，盼能以最快的速度完成接種作業。

楊鎮浯今天也到金城和金湖體育館視察施打情形，他表示，這次疫苗施打，金門採用雙軌制，一方面在金門地區有9個醫療的院所，提供符合資格的一到六類的鄉親來做預約施打，同時也在各鄉鎮的大型體育場館，做集中式大型的接種站；並善用民政系統動員鄉鎮長、村里長還有鄰長去逐戶來篩適用的對象跟意願，還有車輛接送，與分區、分流、分時段、分村里，避免鄉親一窩蜂湧入現場，造成的現場群聚或擁堵。

楊鎮浯肯定，金門整個施打的狀況都非常的順暢，現場維持良好動線，還有保持安全距離，他也呼籲，還沒有施打的鄉親趕快來施打，讓金門整體抗疫更上層樓，一起來度過這波疫情的威脅。

今天現場醫護人員仿效日本「宇美町式」接種法，服務前來施打的長輩，長輩坐在符合社交距離的椅子上，經醫生詢問身體狀況後，再由護理師移動，一一為長者注射，讓長者倍覺溫馨。

金門的長輩依序接受疫苗施打，不少人都說，比想像中方便多。記者蔡家蓁／攝影
金門的長輩依序接受疫苗施打，不少人都說，比想像中方便多。記者蔡家蓁／攝影
金門縣4大型接種站今天正式啟動開打，各鄉鎮都派出專車接送老人到場館施打，備受好評。記者蔡家蓁／攝影
金門縣4大型接種站今天正式啟動開打，各鄉鎮都派出專車接送老人到場館施打，備受好評。記者蔡家蓁／攝影
醫護人員為長者注射疫苗，長輩都誇讚不像台灣打個疫苗，要排隊人擠人，金門縣府的服務明顯比較好。記者蔡家蓁／攝影
醫護人員為長者注射疫苗，長輩都誇讚不像台灣打個疫苗，要排隊人擠人，金門縣府的服務明顯比較好。記者蔡家蓁／攝影

金門 AZ疫苗 體育

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