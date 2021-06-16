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高市75歲以上接種疫苗第二天 這區提供免下車服務

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市桃源區今進行75歲以上長者接種疫苗，醫護人員解說相關細節注意事項。圖／高雄市原民會提供
高雄市桃源區今進行75歲以上長者接種疫苗，醫護人員解說相關細節注意事項。圖／高雄市原民會提供

高雄市開放75歲以上長者接種疫苗第二天，偏鄉施打狀況良好沒有久候情況，連排隊都有椅子可休息，今天首日施打的梓官區、桃源區參考昨各區施打狀況，分別以規畫家屬等候休息區、衛生所長上車問診後施打疫苗等方式，提供更貼心服務。

梓官區今天分上下午時段、2個站施打，預計施打294人，區長李秀蓉表示，今天一位102歲曾黃姓阿嬤上午7點多就由兒子推著輪椅親自來打疫苗，施打意願非常高，原預計施打人數不到5成，經里長以廣播分享曾黃姓阿嬤的狀況，吸引民眾踴躍施打，上午施打率達78.2%。

李秀蓉表示，梓官區疫苗施打據點參考昨天各區狀況，規畫施打區、休息區、家屬等候區等，年長者一下車即發送號碼牌，由工作人員帶領進入施打疫苗，等30分鐘沒有身體不適，再通知家屬到門口接上車，整體流程、動線順暢，也感謝海洋局長張漢雄親力親為，全程協助。

高雄市原民會表示，桃源區今天至桃源里雅妮綜合風雨球場進行75歲以上長者疫苗施打，現場座位保持2.5公尺距離、規畫家屬等候區，並安排播放輕音樂幫助放鬆心情，原民會主委阿布斯也特別準備手板，針對施打完疫苗長輩，逐一提醒相關注意事項，上午列冊30人全數施打完畢。

原民會表示，桃源區公所除針對行動不便長者規畫專車到府接送，也由衛生所長帶領護理師，親自上車問診後施打疫苗，年長者可安心坐在車上接受醫護人員照顧。

高雄年長者數量偏高的田寮區以流動方式分3天到轄內10個里為長者服務，區長李秋利表示，田寮區昨天施打率約6成，今天設3處施打據點，依施打意願增加座位，長輩報到後依序入座，經醫師問診後即可施打，狀況良好，長者皆無出現身體不適情況。

高雄市梓官區今首位打疫苗75歲以上長者為高齡102歲的曾黃姓阿嬤，施打意願很高也吸引民眾踴躍施打。圖／梓官區公所提供
高雄市梓官區今首位打疫苗75歲以上長者為高齡102歲的曾黃姓阿嬤，施打意願很高也吸引民眾踴躍施打。圖／梓官區公所提供
高雄市桃源區特別提供免下車施打疫苗服務，年長者可安心坐在車上接受醫護人員照顧。圖／高雄市原民會提供
高雄市桃源區特別提供免下車施打疫苗服務，年長者可安心坐在車上接受醫護人員照顧。圖／高雄市原民會提供
高雄市原民會主委阿布斯今到桃源區施打據點準備手板，針對施打完疫苗長輩，逐一提醒相關注意事項。圖／高雄市原民會提供
高雄市原民會主委阿布斯今到桃源區施打據點準備手板，針對施打完疫苗長輩，逐一提醒相關注意事項。圖／高雄市原民會提供
高雄市桃源區今天施打疫苗，長者一下車拿號碼牌，由工作人員帶領進入施打區。圖／高雄市原民會提供
高雄市桃源區今天施打疫苗，長者一下車拿號碼牌，由工作人員帶領進入施打區。圖／高雄市原民會提供

疫苗 衛生所 阿嬤

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