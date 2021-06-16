高市75歲以上接種疫苗第二天 這區提供免下車服務

高雄市開放75歲以上長者接種疫苗第二天，偏鄉施打狀況良好沒有久候情況，連排隊都有椅子可休息，今天首日施打的梓官區、桃源區參考昨各區施打狀況，分別以規畫家屬等候休息區、衛生所長上車問診後施打疫苗等方式，提供更貼心服務。

梓官區今天分上下午時段、2個站施打，預計施打294人，區長李秀蓉表示，今天一位102歲曾黃姓阿嬤上午7點多就由兒子推著輪椅親自來打疫苗，施打意願非常高，原預計施打人數不到5成，經里長以廣播分享曾黃姓阿嬤的狀況，吸引民眾踴躍施打，上午施打率達78.2%。

李秀蓉表示，梓官區疫苗施打據點參考昨天各區狀況，規畫施打區、休息區、家屬等候區等，年長者一下車即發送號碼牌，由工作人員帶領進入施打疫苗，等30分鐘沒有身體不適，再通知家屬到門口接上車，整體流程、動線順暢，也感謝海洋局長張漢雄親力親為，全程協助。

高雄市原民會表示，桃源區今天至桃源里雅妮綜合風雨球場進行75歲以上長者疫苗施打，現場座位保持2.5公尺距離、規畫家屬等候區，並安排播放輕音樂幫助放鬆心情，原民會主委阿布斯也特別準備手板，針對施打完疫苗長輩，逐一提醒相關注意事項，上午列冊30人全數施打完畢。

原民會表示，桃源區公所除針對行動不便長者規畫專車到府接送，也由衛生所長帶領護理師，親自上車問診後施打疫苗，年長者可安心坐在車上接受醫護人員照顧。