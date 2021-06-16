金門縣府籲旅台鄉親可在居住地注射疫苗 無須專程返鄉

中央疫情指揮中心首批124萬AZ疫苗已經運送至全縣市，並宣布75歲以上長者，不限其居住地或戶籍地，均可就近完成接種作業。但縣府近日卻接到不少旅台鄉親反應因不在籍的問題，擔心沒有接種管道，也不知何處可施打疫苗，縣長楊鎮浯今天呼籲，旅台鄉親不用專程回金門，請依照各縣市施打順序規定，就近打疫苗，減少移動，減少風險。

針對旅台鄉親就近施打疫苗問題，楊鎮浯除了在臉書呼籲鄉親，強調不用專程回金門，請依照各縣市施打順序規定，就近打疫苗，也說會持續向中央呼籲即早撥配疫苗，讓施打計畫更完善。

楊鎮浯表示，目前正在與各縣市商量，有幾個縣市疫苗供應比較足夠，已經開放在地非設籍鄉親施打，但雙北疫苗嚴重不足，還在持續溝通，持續尋求解決辦法。也責成社會處與各縣市連絡，貼心整理出各縣市對於不在籍長者登記施打的處理方式如下：

1、台北市：戶籍不在台北市的長者，15、16日可到居住地附近區公所、里辦打電話或親自登記，由里長登記，里長統計之後，再由北市府安排。

2、新北市：不在籍居住者18日就能開始接種，居住新北市85歲以上長者（原住民75歲以上）於17日下午5時開始，即可向里辦公室或區公所填寫意願調查表或電話登記，將依區公所公布、通知時間及地點前往接種。

3、桃園市：若戶籍不在桃園，只要向區公所申請，由接種站站長、里長、里幹事或家人簽名，就可以就近接種。

4、基隆市：居住在基隆但戶籍不在基隆者也可施打，萬一長者未收到通知單，均可洽詢區公所補領取通知單。

5、台中市：台中市不在籍長者則可透過電話或網路預約，再到在全市18家專責醫院接種

6、高雄市：戶籍不在高雄的長輩，可聯繫區公所或里長、里幹事登記施打。

7、新竹市：優先為80歲以上長輩施打疫苗，未設籍但有居住事實的長者，請聯繫區公所里幹事，可由公所協助造冊，納入施打名單。

8、新竹縣：長者接獲通知單，依註明的時間及地點前往接種，若戶籍不在新竹縣，但有居住事實者，也可施打。

9、彰化縣：不限設籍彰化縣75歲長者，若有需求者，採電話或網站預約，請把握時間，額滿停止預約。

10、雲林縣：戶籍非雲林縣之長輩可向當地鄉鎮市公所、村里長登記，均可就近接種疫苗。